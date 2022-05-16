封城6周後 上海分階段復商復市 新增病例首降至千例以下

上海16日起分階段推進復商復市，圖為新華書店店員在門口等待顧客到來。（中新社）

上海新增本土新冠病例首度降至千例以下，而封城已6周的上海終於在16日起分階段復商復市。上海副市長陳通15日宣布，按「有序放開、有限流動」等原則，從16日起，分階段推進復商復市，這讓苦於封城的2500萬上海市民，似乎看到解封的希望。此外，16日起，少量由上海始發的中國境內定期航班開始恢復。

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上海16日早上，15日0時至24時，新增本土確診病例69例和無症狀感染者869例，這是這波疫情 以來首度降至千例以下，較14日的1369例，顯著減少。陳通昨在上海疫情防控記者會表示，為做好民眾基本生活保障和物資供應，全市營運商業網點從最低不到1400個，增加到1萬625個，日配送訂單達500萬份。

16日起，上海包括購物中心、百貨商場、超市賣場、藥店等商業網點逐步有序恢復線下（實體）營業，畫定進出通道，做好人員限流。農貿市場逐步恢復。批發市場開展無接觸交易。餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務錯峰限流。

上海市經信委、通信管理局發布「關於做好本市資訊通信業復工復產工作的通知」，強調在疫情防控下有序推進復工復產，瞞報、漏報、假報或違反防疫要求的企業，將被列入黑名單。

央視報導，吉祥航空16日起恢復HO1145／46上海浦東—福建龍岩往返航班。這是上海全域靜態管理以來，吉祥航空恢復的首個上海始發定期客運航班，該航班每周執行三班，逢每周一、三、日執行。其餘上海的中國客運航班將視情況逐步恢復。

根據上海市要求，目前旅客進出上海以「非必要不離滬」為原則，如為必要原因需搭乘民航班機離開上海，需持有48小時內核酸檢測 陰性證明與24小時內抗原檢測陰性證明；如核酸檢測陰性證明為24小時內，則免於提供24小時內抗原檢測陰性證明。搭乘飛機進入上海市的旅客，也需在登機前出示抵滬前48小時內核酸檢測陰性證明。

春秋航空將於18日恢復上海往返昆明航班，目前暫定每天一班。此外，春秋航空18日將執行一個上海到大連的學生返鄉航班，僅面向在滬的、在大連有常住地址的學生開放。

北京 疾控中心副主任龐星火表示，過去24小時，北京新增本土55例，包括管控人員45例，社會面篩查10例。北京市府發言人徐和建稱，北京疫情防控嚴峻複雜，篩查發現零星隱匿病例，數起群聚疫情為防控增加不確定性。4月下旬以來，北京病例已破千例。

廣州即起至月底，啟動常態化核酸篩查，市民平均5天做一次核酸篩查。四川5天逾200人確診，鄰水縣和華鎣市實施全域靜態管理，廣安防控也升級。