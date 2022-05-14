能走則走 在上海的外國人 近半數想「潤」?

近日網路盛傳中國邊防已加強人員出境審查，國家移民管理局否認相關傳聞，但仍強調要減少人員不必要跨境活動。（取材自移民管理局微信公眾號）

清零政策帶來的不便，讓近5成受訪的外籍人士想離開中國。生活在上海的知名德國 博主阿福（Thomas Derksen）12日在網上發布返回德國的消息，引來不少網民冷嘲熱諷「阿福你也潤啦」。「潤」因其拼音和英文單詞run一致，跑了、溜了後過得更滋潤，最近也成為中國網民間的流行用語。

德國之聲報導，這名在新浪微博上有近250萬粉絲的博主感慨「離開德國的第854天，我終於見到家人了」。他解釋此行的目的是原本計畫給父親過70歲生日，並惋惜妻子此次未能同行。

短短幾行字在評論區引發熱烈討論，「德國護照就是好」、「潤得快哦，錢掙了腳底抹油」、「恭喜你終於回家了，太難了」，有網友感嘆中國籍想出境沒那麼容易，不少網友要阿福分享「上海家裡去機場的這段路」，怎麼層層過關，需要花多少錢。

一項對上海近一千名外國僑民進行的問卷調查顯示，大約48%的受訪者表示，他們計畫在今後12個月內離開中國。香港 福克斯傳媒旗下的「這是上海」（That's Shanghai）調查還發現，37%的人表示，他們將會堅持到疫情 結束，看看上海的情況是否會有所好轉再決定去留。上述兩類人加起來占全部受訪者的85%。

瑞士「新蘇黎世報」報導指出，幾年前，生活在上海的德國人一度曾多達一萬一千人，但外交圈的消息稱，上海的德國人群體將很快減少至五千人，這無疑是一個人才流失的跡象。報導說，對於外國企業來說，無休止的封鎖狀態也漸漸成了一個棘手的問題：他們已很難找到願意前往中國的管理人員。

路透報導，一名在吉林長春任教六年的美國教師哈德森(Laura Hudson）經過漫長等待終於在11日離開中國。在過去的65天裡，她至少訂過五張返回美國的機票，但都遭到取消。雖然中國說城市是開放的，但大多數客運航班仍然不能離開。