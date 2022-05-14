不滿美邀台與會 中再缺席抗疫峰會

第二屆線上「全球COVID-19高峰會」12日舉行，由美國、貝里斯、德國、印尼等國共同舉辦。（圖材推特/USAmbUN）

美國當地時間12日舉辦第二屆COVID-19全球峰會，中國再度缺席。中國大陸外交部發言人趙立堅 指出，因為美國執意邀請台灣參加，因此中方無法出席。官媒環球時報批評美國不夠格做全球抗疫領導者，100萬美國人死於新冠肺炎 ，身為抗疫差等生的美國，依然大搞疫情 政治化。

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去年首屆峰會是由美國總統拜登親自主持，當時台灣由前副總統陳建仁代表參加。今年線上峰會將由美國與七大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟主席國塞內加爾和加勒比海共同體主席國貝里斯共同主持。

對於中國大陸再度缺席這次會議，趙立堅說，「中方歡迎一切有助於國際社會團結抗疫、科學抗疫的努力，但反對任何國家借抗疫搞政治操弄。由於美方不顧中方嚴正立場和國際社會關於一個中國原則的共識，執意邀請台灣方面參會，中方無法出席第二屆全球抗疫視頻峰會」。

趙立堅稱，新冠肺炎疫情發生以來，中國大陸率先提出人類衛生健康共同體理念，充分發揮自身優勢，確保全球抗疫物資供應鏈穩定，積極推進疫苗國際合作，助力全球疫情防控。當前新冠疫情仍在全球肆虐，需要世界各國共同攜手應對。中方將繼續與國際社會一道，以實際行動彌合防疫鴻溝、構築防疫屏障，為早日終結疫情發揮積極作用。

環球時報社評指出，100萬美國人死於新冠肺炎，美國的抗疫失敗令人怵目驚心，與他在視頻峰會上刻意扮演的領導地位形成強烈反差。

美國是全世界醫療資源最豐富、醫療技術最強的國家，本來有條件在全球抗疫中發揮更大作用。但眾所周知，當領導首先要有一顆公心，摒棄私心雜念；其次自己要率先垂範，以身作則。

社評批評，美國在這兩個領導要素上的表現都是極其糟糕的。一個全球抗疫的差等生，在把自己的抗疫成績搞上去之前，不可能有什麼號召力。而往全球公共衛生議題裡塞私貨的做法，更令人反感。

社評說，華盛頓執意邀請台灣方面參會，刻意把本屬於科學的舞台政治化。這也再次表明，華盛頓在世界上挑起對立和衝突並從中漁利的興趣，遠大於承擔更多實際義務和責任把各國團結起來應對共同挑戰的興趣。