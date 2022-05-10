王岐山晤文在寅：中韓「我中有你 你中有我」

赴南韓出席韓新任總統尹錫悅就職儀式的習近平主席特別代表、國家副主席王岐山，9日在首爾會見南韓總統文在寅。（新華社）

南韓 候任總統尹錫悅10日正式就任第20屆南韓總統。當天零時起，尹錫悅接掌國家元首職權。中國這次派出國家副主席王岐山出席尹錫悅就職典禮，層級明顯超過以往由副總理級官員出席的慣例，美國則由副總統賀錦麗的夫婿任德龍擔任特使。王岐山昨在首爾先與文在寅 會面，推動半島無核化。

尹錫悅10日將參拜國立首爾顯忠院，隨後出席在國會大樓前舉行的就職典禮。就職典禮於上午10時開始，11時許尹錫悅將抵達現場，發表就職演說。就職典禮後，尹錫悅將隨即前往龍山國防部 大樓內的總統辦公室，不會遊街。

9日卸任的總統文在寅當天傍晚6時在總統府青瓦台揮別送行民眾，結束五年總統生涯。文在寅說，這是他就任總統以來第一次也是最後一次下班，像卸下沉重包袱一樣無比輕鬆。

新華社報導，王岐山會晤文在寅稱，當前中韓高層交往密切，務實合作日益深化，兩國經濟融合度高，「我中有你，你中有我」。王岐山強調，中方願同韓方攜手努力，推動中韓戰略合作夥伴關係發展，早日實現半島無核化和長治久安。

據報導，文在寅表示，此場會見是其總統任內最後一場重要外事活動。過去五年，韓中關係克服困難，實現發展，希望下屆政府維持這一趨勢。