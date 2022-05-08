美媒：中國科技巨頭 與俄業務悄然停止

華爾街日報報導，在美國制裁和供應商的壓力下，聯想(見圖)等中國科技公司正悄悄退出在俄羅斯的業務。（路透資料照片）

美國華爾街日報報導，在美國制裁和供應商的壓力下，聯想、小米 等中國科技公司正悄悄退出在俄羅斯 的業務，儘管北京當局呼籲自家企業「抵制海外脅迫」。

中央社引述華爾街日報中文網報導，消息人士表示，雖未公開宣布，但多家中國大公司正削減在俄羅斯的出貨量。許多中國科技產品在俄羅斯市場占了主導地位。

最新官方數據顯示，中國3月出口至俄羅斯的科技產品大幅下滑，其中筆電減少至少4成，智慧型手機 下跌近2/3，行動通訊基地台出口大減98%。從2月到3月，中國對俄羅斯的整體出口價值下滑27%。

消息人士說，上述悄然退出在俄羅斯業務的科技公司包括個人電腦巨頭聯想集團以及智慧型手機製造商小米集團。

有別於許多西方公司，由於北京反對西方制裁，這些中國企業一直避免針對俄烏戰爭或在當地的業務發表公開聲明。

報導引述負責追蹤物流動態的市場研究人員說，俄烏戰爭爆發和歐美制裁生效不久後，聯想就已向俄羅斯停止出貨，但在當地仍有一些庫存待售。作為全球最大的個人電腦供應商，聯想去年也是俄羅斯第二大設備供應商，僅次於惠普（HP Inc.）。

據當地分銷商的說法，小米也在削減對俄羅斯的訂單，而且最近數週都未出貨。小米去年是俄羅斯第二大智慧型手機供應商，僅次於三星電子 （Samsung Electronics）。

俄烏戰爭2月下旬爆發後，美國、歐盟接連對俄國實施金融制裁與出口管制，美國並威脅制裁無視規定的中國企業。

對此，中國政府上月坦言歐美制裁已干擾中俄貿易，但也敦促自家企業不要屈服外部威脅，也不要發表不適當的公開聲明。在北京拒絕制裁俄羅斯的情況下，多數中企盡可能避免針對俄國與烏克蘭業務發表聲明。

但並非所有中國企業都保持低調。無人機巨頭大疆創新4月底宣布暫停在俄羅斯和烏克蘭業務，成為俄烏戰爭爆發後第一個發聲的中國企業。

美國「華盛頓郵報」當時曾報導，「對於具有國際影響力的中國企業集團來說，如果它們最終成為西方政府二次制裁的目標，繼續在俄羅斯開展業務可能意味著失去進入歐洲和北美更重要市場的機會。大多數在俄羅斯有業務的中國公司選擇對其計畫保持沉默，而一些公司則悄悄調整業務，盡量減少在俄羅斯的市場」。