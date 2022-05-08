我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

中國副外長：憑什麽要中對俄烏戰擔責？

中國新聞組／北京8日電

據中國外交部網站，中國外交部副部長樂玉成6日在「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」中表示，近期因俄烏戰爭出現各種「荒謬論調」，讓中國無辜「躺槍」。

樂玉成在在「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」上表示，電視劇「紙牌屋」中政客有一句名言：「政治需要犧牲，當然，是別人的犧牲。」衝突發生在歐洲的土地上，歐洲首當其衝，損失最大。而美國自己則在大洋彼岸大搞離岸平衡，躲得遠遠的，賺得滿滿的，軍火熱銷，油氣大賣，金融資本源源不斷迴流，難民據說只接收了十幾個。

據中央社報導稱，樂玉成指中國在俄烏戰爭無辜「躺槍」，並指從中俄關係、國際制裁和印太戰略三方面，反駁北京應承擔更多俄烏戰爭責任的說法。他也說，以俄烏衝突證明「北約東擴」的必要性，是倒果為因。

據中國外交部網站，樂玉成反駁外界將中俄「友好沒有止境、合作沒有禁區」的關係，解讀為中國對俄烏開戰事先知情、「背書」。他說：「中國既不是當事方，更不是肇事方，憑什麼要中國對俄烏衝突擔責？」樂玉成說，友好無止境、合作無禁區的說法反映的是中俄關係的現實和願景，中國跟各國都講友好，談合作從來不設限。

中央社報導，俄烏戰爭爆發後，中國不斷反駁美國媒體報導指中國對戰爭事先知情、默許的說法，宣稱這是虛假信息。中國也附和俄國說法，主張是北約東擴造成俄國安全受威脅，導致戰事發生，並反對美國在亞太複製北約，推動印太戰略。

俄國 北京 融資

上一則

百萬網紅控遭家暴險死 老公反擊：她婚內出軌多次

下一則

李家超當選香港特首 奪得1416張支持票 支持率99.2%

延伸閱讀

美科技大咖投資股票失利 亞馬遜、字母等Q1損失逾170億

美科技大咖投資股票失利 亞馬遜、字母等Q1損失逾170億
利差交易 新台幣、韓元取代日圓成為新寵

利差交易 新台幣、韓元取代日圓成為新寵
中國嚴厲封城抗疫 歐企轉向加碼對美投資

中國嚴厲封城抗疫 歐企轉向加碼對美投資
全球紙漿供應持續吃緊 衛生紙、尿布等價格恐又喊漲

全球紙漿供應持續吃緊 衛生紙、尿布等價格恐又喊漲

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男