中國副外長：憑什麽要中對俄烏戰擔責？

據中國外交部網站，中國外交部副部長樂玉成6日在「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」中表示，近期因俄烏戰爭出現各種「荒謬論調」，讓中國無辜「躺槍」。

樂玉成在在「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」上表示，電視劇「紙牌屋」中政客有一句名言：「政治需要犧牲，當然，是別人的犧牲。」衝突發生在歐洲的土地上，歐洲首當其衝，損失最大。而美國自己則在大洋彼岸大搞離岸平衡，躲得遠遠的，賺得滿滿的，軍火熱銷，油氣大賣，金融資 本源源不斷迴流，難民據說只接收了十幾個。

據中央社報導稱，樂玉成指中國在俄烏戰爭無辜「躺槍」，並指從中俄關係、國際制裁和印太戰略三方面，反駁北京 應承擔更多俄烏戰爭責任的說法。他也說，以俄烏衝突證明「北約東擴」的必要性，是倒果為因。

據中國外交部網站，樂玉成反駁外界將中俄「友好沒有止境、合作沒有禁區」的關係，解讀為中國對俄烏開戰事先知情、「背書」。他說：「中國既不是當事方，更不是肇事方，憑什麼要中國對俄烏衝突擔責？」樂玉成說，友好無止境、合作無禁區的說法反映的是中俄關係的現實和願景，中國跟各國都講友好，談合作從來不設限。

中央社報導，俄烏戰爭爆發後，中國不斷反駁美國媒體報導指中國對戰爭事先知情、默許的說法，宣稱這是虛假信息。中國也附和俄國 說法，主張是北約東擴造成俄國安全受威脅，導致戰事發生，並反對美國在亞太複製北約，推動印太戰略。