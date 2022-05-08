胡錫進推文「南韓若與鄰國為敵便是烏克蘭下場」 惹怒南韓人

環球時報前總編胡錫進近日發了條英文推文：「南韓若與鄰國為敵，便是烏克蘭的下場」，這條推文在南韓引起軒然大波。（取材自推特）

環球時報前總編胡錫進近日發了條英文推文：「南韓 若與鄰國為敵，便是烏克蘭 的下場」，這條推文在南韓引起軒然大波。南韓各大媒體競相報導。分析人士認為，胡的推文在一定程度上代表了中國當局的意思，是中國政府對南韓的一種威脅。

自由亞洲電台報導，胡錫進5日針對「南韓成為亞洲第一個北約網絡防禦中心（CCDCOE）的正式會員」的新聞，發了一條英文推文：「南韓若與鄰國為敵，便是烏克蘭的下場。」這條推文在南韓掀起了輿論風暴。中韓關係研究專家朴炳久教授表示：「這位的言論非常無理，而且嚴重違背中國的和平共處五項原則。俄羅斯 是侵略國家，如果中國也像俄羅斯一樣，那將是非常危險的事情」。

與朴炳久教授的冷靜相對照，南韓誠信女子大學的徐敬德（音）教授在推特上表達強烈的憤慨，他表示：「胡錫進你不過是被操控的吹鼓手，不明白世界潮流也就算了，還在製造這些垃圾言論。胡錫進小心你的發言，你說的每句話都在拉低中國人的水平。」

南韓網友也在網上留下各種評論，諸如「中國若與我為敵，便將把太極旗插上天安門城樓」「中國再這樣下去，就是第二個俄羅斯」；「中國政府出面說這種話不合適，所以指使媒體人出來說」；「這就是中國不可能真正崛起的原因，很慚愧曾以為中國會成為亞洲的中心」等等。

旅美時政評論人士楊子立表示，胡錫進號稱胡叼盤，是按著習近平的口味在說話，「他這麽說，說明中共內部是堅定站在俄羅斯一邊。西方國家這麽全力支持烏克蘭，就已經把俄烏兩國間的鬥爭轉變成了民主世界與獨裁世界的鬥爭。但中共站在俄羅斯一邊，他們最常說的一句話「俄羅斯倒了，下一個就是中國」，這是他們最擔心的。南韓是個民主國家，亞洲的日本與南韓最近都是在聲援烏克蘭，對此中共肯定是不舒服的。胡錫進就此發出這種聲音實際上就代表中共在威脅南韓」。為什麽這種話由胡錫進來說而不是官方來說呢？楊子立認為官方發言畢竟還是要照顧臉面，而由一個媒體人來說這種話運作的空間就比較大。