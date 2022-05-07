美能承受更多損失？ 秦剛：撤加徵中關稅 是時候了

中國駐美大使秦剛。（取材自中國駐美國大使館網站）

中國駐美大使秦剛 接受美國「富比士」（Forbes）專訪時表示，貿易戰對誰都沒有好處，「美國政府是時候重新考慮並儘早取消加徵的關稅 了」。他並語帶警告稱，「如果美方還想繼續，不知道是否做好了承受更多損失的準備」。美國貿易代表戴琪談及對華關稅時堅持原有立場，表示應更關注提升對華競爭力的長期戰略。

中國駐美國大使館當地時間5日發布秦剛接受專訪全文。秦剛表示，中美確有分歧，但「關稅、貿易戰不應該是我們的選擇」。中美應本著相互尊重和諒解原則，透過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。並再次呼籲中美作為世界前兩大經濟體應加強協調合作，在推動世界經濟盡快復甦發揮領導作用。

談到中美第一階段經貿協議，秦剛稱，中國歷來信守承諾。「我們言必信，行必果」。中方從美國購買了更多商品，在知識產權保護、農產品市場准入、金融服務等方面取得顯著進展，還就對美反制關稅實行市場化排除，這也是去年美國對中國出口顯著增長的原因。去年中美貿易依然發展得很好，雙邊貿易額達到創紀錄的7500多億美元，年比增長28.7% 。

談及中國在美投資 時，秦剛說，過去幾十年，很多中國企業在美投資興業，為美國人民創造了近100萬就業。美國累計對中國實際投資接近1千億美元，中國企業在美國累計非金融類直接投資超過700億美元。他對兩國經貿關係的潛力和機遇非常樂觀。

但他指出，近年來，美方不斷將經貿問題政治化，濫用、泛化國家安全概念，1000多家中國企業受到制裁或限制。川普政府根據301條款對中國商品加徵的關稅仍在延續。「越來越多中國企業因美方泛化國家安全概念、誣稱新疆存在強迫勞動問題等做法而受到限制甚至打壓，面臨的困難和不確定性在增加」。

他敦促美方重拾理性，停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。

路透報導，戴琪5日在加拿大被問到是否把加徵關稅視為施壓中國重要手段時表示：「對於我們來說，重要的是在如今的全球大環境中專注發展一項長期、有效的戰略，以提高我們與中國競爭的能力，並且渡過眼下我們正在經歷的極具破壞性的階段，在這一階段中，國內普通的美國人正在遭受痛苦。」

4年前，美國政府依據301條款對兩項中國輸美商品加徵關稅，分別於2018年7月6日及8月23日生效，總計對中國每年價值500億美元的輸美商品加徵25%的關稅。這兩項關稅行動將於今年7月6日及8月23日分別到期，美貿易代表辦公室已發起兩項行動的審查程序。