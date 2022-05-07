對俄經濟制裁用在北京? 美智庫：中反制，大家都完蛋

美國智庫「大西洋理事會」發表文章指，若是西方對大陸實施制裁，北京反制的效果會造成相互保證毀滅，這個詞彙是借用核威攝的概念。（路透）

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）近日刊登一篇文章，針對美方對俄羅斯 的制裁若用在中國大陸的後果，進行兵棋推演。結果指出，美國雖可凍結中國美元資產，但北京 手握更大額度的美元資產跟債券可進行反制，最後只會「相互保證毀滅」。

這篇標題是「兵推西方凍結中國的外匯儲備」的文章指出，目前西方已對俄羅斯央行進行封殺並凍結其6300億美元外匯儲備中大部分資產，如果中共出兵武統台灣，西方制裁北京會有什麼後果，則是這篇文章討論的重點。

文章估計，目前中國人民銀行持有的美元外匯儲備以及直接投資 金額加總，曝險在美國制裁下的金額約為3.4兆美元，同時，西方國家在中國大陸的直接投資金額、股票以及大陸持有的外債等額度相加，則為5.8兆美元，一旦西方凍結中國大陸的外匯儲備，北京可以引用外債合約裡的「不可抵抗力」條款，暫停償還，對西方各國養老基金、投資基金的投資者造成重大損失。

從貿易結構來看，中國大陸出口貿易占GDP的18.5%，其中三分之一出口至美國和歐洲，打擊中國大陸的外貿可以造成其經濟大幅下滑；但從另一方面看，美國對中國大陸的進口貿易占其全部進口貿易的18.6%，歐洲對中國大陸進口的貿易占其全部進口貿易的22.4%。

文章指出，一旦從中國大陸進口的貨物發生短缺，美國和歐洲的消費者和生產商將面臨物價上漲，美國消費者在這方面的容忍度很低，全面經濟戰對美國社會比對大陸的衝擊將更為嚴重。同時歐洲經濟和社會受到的打擊又會比美國更加嚴重，因為歐洲出口貿易占其GDP的17.6%，而美國出口貿易占其GDP的11.7%。

文章認為，在西方制裁加上北京反制的情況下，雙方都會遭受重大損失，該文並引用國際政治分析核武威懾的「相互保證毀滅」（MAD）的原則來形容這種情況，文章最後希望不要發生經濟或軍事戰爭。

這篇文章作者為該智庫非常駐高級研究員Hung Tran，他曾任國際貨幣基金組織（IMF）貨幣和資本市場部副主任，後任職於國際金融研究所（IIF）直到2018年退休。

「大西洋理事會」是美國華府著名對外關係智庫，立場偏鷹派，2021年1月底其官網曾發表「匿名者」仿效冷戰時期圍堵策略家喬治・肯楠（George F. Kennan）撰寫「長電報」，以「更長的電報：邁向新的美國對中國戰略」一文，將台灣視為美國對北京不可退讓的「紅線」。

此前，英國「衛報」5月4日引述知情人士消息指，北京官方在2月底和3月初左右進行大規模的壓力測試，要求負責銀行監管、國際貿易等幾個主要政府機構，就西方可能對北京展開與俄羅斯相同制裁措施的情況，提出應對方案。