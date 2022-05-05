英媒：中煉油廠搶便宜 買俄石油恐遭制裁 疑北京政府背後操作

英媒揭露，中國的煉油廠低價收購俄羅斯石油，且以停止公布交易資訊等方式規避檢視。此為示意圖。（Getty Images）

俄入侵烏克蘭遭國際制裁，歐盟 4日祭出最嚴厲制裁方案，將在半年內逐步實施俄國石油 禁運。在此背景下，中國一些煉油廠正迂迴進口俄原油。有時評人認為，這些油廠背後得到中共當局授意，做法恐觸發美國等西方國家對中國的二級制裁。

自由亞洲電台報導，歐盟委員會主席馮德萊恩昨天表示，歐盟成員國開始討論對俄羅斯 的第6套制裁措施。其中重磅內容為該禁令將涵蓋對所有俄羅斯石油及海運、管道輸送的禁令。馮德萊恩誓言以「有序的方式」逐步淘汰俄羅斯石油供應，在六個月內封禁俄羅斯原油，並在年底前禁止俄羅斯成品油交易。

但英國金融時報3日曝光，一些中國的獨立煉油廠正悄悄進口並儲備俄羅斯石油。

自由亞洲電台指稱，波蘭時評人Lisbort表示，歐盟將推出的第六套制裁措施意義重大。他並分析，日後如有其他國家向俄羅斯進口石油，或以其他迂迴路徑幫助俄羅斯逃避國際制裁，相信會「引火燒身」。

對外媒報導有中國獨立煉油廠向俄羅斯進口石油，Lisbort質疑它們背後是中國政府在操作。他批評中國官民在俄羅斯入侵烏克蘭問題上喪失底線、背離人類價值。

有航運運營商向金融時報透露，至少有6艘超級油輪已達成協議，將俄羅斯烏拉爾原油整合到歐洲，再運往亞洲，主要是中國，也包括印度。每一艘特大型油輪可運載多達200萬桶原油。據悉，在這一迂迴路徑中，俄產烏拉爾（Urals）原油每桶較歐洲的布蘭特（Brent）原油便宜35美元，更增加了中國煉油廠購買的動力。

有關報導引述山東一家獨立煉油廠的工作人員透露，自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭以來，該公司沒有公開披露與俄羅斯石油供應商的交易，以避免受到審查和受到美國制裁的打擊。但煉油廠已經從大型國企手中接管了部分俄羅斯原油的採購配額。

山東煉油廠的工作人員也表示，在購買俄羅斯石油會謹慎行事，因為美國可能對與俄羅斯開展業務的第三國實體實施二級制裁，這可能導致其在新加坡的貿易部門關閉。