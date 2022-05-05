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英媒報導美擬再制裁 海康威視：向來守法

記者賴錦宏／綜合報導
據報導，美國正考慮加大對中國監控設備製造商海康威視（Hikvision）實施與人權相關的制裁。（取材自微博）
據報導，美國正考慮加大對中國監控設備製造商海康威視（Hikvision）實施與人權相關的制裁。（取材自微博）

英國金融時報報導，知情人士透露，美國正考慮對中國監控設備製造商海康威視（Hikvision），實施與人權相關的制裁。目前未作最終決定。海康威視回應稱，公司一直遵守營運地區的法律與規例，稱美國政府的潛在行動仍有待證實。

英國金融時報引述4位消息人士指出，拜登政府考慮到海康威視涉協助打壓新疆維吾爾人，計畫對海康威視實施制裁。報導稱，這次制裁影響深遠，任何與全球最大監控設備製造商海康威視打交道的公司和政府，將面臨違反美國制裁的風險。

其中2名知情人士向金融時報表示，美國政府已開始向盟友通報其意圖，因為任何措施，都會對已採用海康威視鏡頭的180多個國家產生影響。科技研究公司Top10VPN的數據指，越南、美國、墨西哥、英國和巴西是海康威視的頭五大市場。

諮詢公司 Beacon Global Strategies高級副總裁Eric Sayers表示，將海康威視加入「特別指定國民和被封鎖人員名單」（SDN），將是有力舉措，也是美國政府升級制裁的信號。

美國指責海康威視涉嫌協助打壓新疆維吾爾人。海康威視曾經表示，未在新疆做過不恰當行為，不曾以侵犯人權為條件的業務作為公司業務經營。

2019年10月，美國商務部把海康威視列入貿易黑名單；2021年3月，美國聯邦通信委員會（FCC）宣布，認定海康威視對美國國家安全構成威脅。

中國商務部多次表示，反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國特定企業，促美方為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

新疆 英國 商務部

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