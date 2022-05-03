中共首度為20大公開徵求意見 黨員舉報反遭禁言

中共 20大即將於今年秋天登場，為了展示總書記習近平 「發揚民主」的作風，中共首次就20大相關工作，從4月15日至5月16日在網路徵求意見；不過，中共黨員田奇莊實名舉報廣西省委大搞習近平的「個人崇拜」後，卻疑似遭到禁言。

美國之音報導，廣西壯族自治區代表會議於4月22日，選舉產生出席20大的廣西代表，習近平於會中以全票當選20大代表。早在代表會議召開前，該會議公報稱：「會議強調，要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖。」

報導指出，河北省保定的中共黨員田奇莊於4月20日致函中紀委書記趙樂際，實名舉報廣西黨委書記劉寧，公然違反黨章搞對習近平的個人崇拜。田奇莊認為此公報文字嚴重悖離中共黨章，公然挑戰黨的組織原則。他因此於4月20日致函中紀委書記趙樂際，實名舉報廣西黨委書記劉寧，公然違反黨章搞對習近平的個人崇拜。

根據「中國共產黨章程」第2章第6款規定，中共「禁止任何形式的個人崇拜。要保證黨的領導人的活動處於黨和人民的監督之下，同時維護一切代表黨和人民利益的領導人的威信。」

據報導，年近70的田奇莊是名作家、獨立中文筆會（Independent Chinese PEN Center）的成員，也曾在北京 知名NGO組織「公盟」擔任行政主管。他長期關心公民權益，卻也長期受中共當局重點監控。

田奇莊接受採訪時僅簡短回應說「民眾響應較多，官方並無進度」，「現在人家不讓我接受境外媒體採訪。」報導形容田奇莊疑似被禁言，不願多談。