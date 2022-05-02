紐時：中國恐拿特斯拉干預推特言論 逼馬斯克「自我審查」

美國科技業鉅子馬斯克入主推特後，引發全球、特別是各地華人對中國當局是否拿特斯拉當籌碼，意圖干涉推特言論的擔憂。（Getty Images）

美國科技業鉅子馬斯克 入主推特 後，引發全球、特別是各地華人對中國當局是否拿特斯拉 當籌碼，意圖干涉推特言論的擔憂。紐約時報發表文章直指，馬斯克很可能面臨中國要求審查推特訊息的壓力。

紐時這篇以「馬斯克與中國的關係令推特頭痛」為題的文章指出，在達成收購推特的協議後，馬斯克與中國的關係將變得更加令人擔憂。

文章提到，就像所有在中國的外國投資者一樣，馬斯克對特斯拉的經營也要聽從中國當局安排。況且，中國已經表現出對企業越過政治紅線施加影響或懲罰的意願，連全球市值最高的企業蘋果也得讓步，包括自我審查App商店。

因此，如果推特惹惱了共產黨執掌的中國，馬斯克在中國的廣泛投資可能會面臨風險。2021年，他經營的特斯拉有四分之一的營收來自中國。

文章直指，馬斯克這個「對中國有好感」的投資人，正控制著推特這個世界上最具影響力的擴音器之一。在官方為防疫而關閉特斯拉上海廠時，馬斯克沒有公開發表任何言論。但2020年疫情初起時，他曾嚴厲批評加州舊金山灣區阿拉米達郡官員關閉了當地的特斯拉工廠。

文章指出，儘管中國網路封殺推特，但在馬斯克收購前，旗下外交官及官媒卻將推特作為重要的國際宣傳平台，並得到大量模糊的、類似機器人的假帳號支持，以放大聲量，塑造對中國有利的網路輿論，並攻擊發布對中國不利、但訊息屬實的用戶。

馬斯克曾承諾讓推特成為自由言論的平台，並禁止氾濫成災的機器人和假帳號。但文章認為，即使是對禁止機器人帳號的這種簡單承諾，也可能會惹惱中國的宣傳單位，因為他們公開購買虛假帳號，用來削弱諸如在新疆侵犯人權等說法。

在中國國內，馬斯克收購推特引發了人們擔憂，這包括中國官方將有更多的手段審查批評人士，其中一些人能利用技術繞過網路封禁登入推特。擔憂的人們中，包括知名自由派作家慕容雪村。

2019年間，慕容雪村因為3年前在推特發布的2則貼文，就被警方訊問了4個小時。其中1則貼文附上的圖畫顯示，中共總書記習近平赤身裸體地坐在一個破碎的錘子上，另一張則是習近平開槍射下飛行中的聖誕馴鹿。

慕容雪村表示，中國政府會很高興馬斯克收購了推特。在接下來的日子裡，這個政府很可能會利用馬斯克在中國的生意向他施壓，要求他控制的推特幫助審查那些批評中共、批評中國政府的言論。

他指出，自己和朋友私下將中國境內對推特用戶的騷擾，稱為「全面清理推特行動」，估計近年來已經有數以萬計、甚至數十萬的人因為在推特上的貼文被警察問話。

慕容雪村認為，這種事後懲罰，以及推特上越來越多中國官員的蹤跡，說明中國政府非常關心海外社群媒體上的言論，這種作法是試圖在海外開展「輿論戰爭、意識型態戰爭」，未來不會停止。但他不知道，馬斯克會如何因應對這種壓力。

他悲觀地認為，看馬斯克一直以來對中國的態度，推特有可能會變成「一架大號的中國審查機器」。