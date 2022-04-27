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巴基斯坦孔子學院遭恐攻 3華人亡 北京：中國人的血不能白流

中國新聞組／北京27日電
巴基斯坦爆炸案造成三名中國公民遇難。（路透）
巴基斯坦爆炸案造成三名中國公民遇難。（路透）

巴基斯坦是中國「一帶一路」沿線最重要國家之一，該國南部第一大城喀拉蚩26日下午發生汽車爆炸案，造成四人遇難，其中三人為中國公民，另有一名中國公民受傷，他們都是喀拉蚩大學孔子學院的工作人員。中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，並稱「中國人的血不能白流」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事件發生在26下午，喀拉蚩大學孔子學院附近，一輛汽車疑似遭自殺式炸彈攻擊並爆炸，事故造成三名中方教師和一名巴基斯坦籍司機死亡，另有一名中方教師受傷。

巴基斯坦總理辦公室稍早發文稱，巴基斯坦總理對爆炸事件中有中國公民傷亡表示悲痛，並已經向信德省首席部長通話，就相關調查全力合作。文章稱「恐怖分子是巴基斯坦的敵人」，誓言消滅其餘的恐怖分子。

警方初步調查懷疑是自殺式炸彈攻擊，監視器畫面顯示，一名穿罩袍的人走向汽車後，發生爆炸。有外媒報導稱，巴基斯坦分離組織俾路支解放軍事後承認發動此次襲擊，並公開女性自殺式炸彈客的照片和姓名。

報導說，中國駐巴使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國遇難者表示深切哀悼，對傷者和親屬致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作。

中國外交部和中國駐巴使領館將繼續敦促巴基斯坦相關部門做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織。中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價。

中國駐巴使領館提醒在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，提高安保等級，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

公開資訊顯示，喀拉蚩大學孔子學院是2013年5月22日，由中巴兩國代表簽署合作協議並成立，截至2020年，該校有中方教師30名、註冊學生7000多人。

值得注意的是，去年7月，巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省也曾發生巴士遇襲事件，造成13人喪生，包括9名中國工人；該年8月，又有一輛搭載中國人的車輛，於巴基斯坦西南部遭自殺炸彈攻擊，造成2死3傷，其中一名傷者為中國人。

爆炸現場。 （取材自觀察者網）
爆炸現場。 （取材自觀察者網）

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