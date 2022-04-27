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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

聯合國先遣隊抵中 為訪問新疆做準備

中國新聞組／北京27日電

聯合國人權辦公室26日表示，其工作人員已於25日抵達中國，為人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特(Michelle Bachelet)預定5月對中國、包括新疆之內展開的訪問做準備。

自由亞洲電台報導，聯合國人權事務發言人利茲·思羅塞爾說(Liz Throssell) 說，五人組成的先遣隊在前往新疆之前，將在廣州進行隔離。他還稱，先遣隊是「應（中國）政府的邀請」在那裡的。他們在中國是為確保巴切萊特獲得「有意義的訪問」，以充分了解中國的人權狀況。

中國外交部發言人汪文斌證實，聯合國小組已於25日抵達。他還稱，人權高專此行目的是「促進雙方的交流與合作」，「反對利用此事進行政治操弄」。

自 2018 年以來，聯合國人權事務專員辦公室（OHRC）一直在與中國政府進行談判，尋求以「不受限制、有意義的方式」訪問新疆，並在沒有監督的情況下自由採訪民間社會團體。

今年3月，巴切萊特表示已與中國政府「達成協議」，將於5月訪華。當時，思羅塞爾說，先遣隊和巴切萊特「將會或理應前往新疆，也顯然會訪問北京和其它地方」。

人權組織和一些西方政府一直譴責中國，把超過100萬的新疆維吾爾人和其他少數民族關押在再教育營,施以強迫勞動等虐待。美國及英國、加拿大等國已宣布北京對維吾爾人的政策構成種族滅絕和反人類罪。

美國官員及近200個人權組織還敦促巴切萊特，公布早已經準備好的新疆地區的人權報告。

中國否認這些指控，並堅稱其政策旨在反恐和去除極端化思想。

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