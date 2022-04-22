BBC:上海極端防疫 令居民整區遷160公里外的浙江

圖為21日上海街頭景象，除了送外賣人員，街頭不見人車、一片死寂。（路透）

上海進入「社會面清零」關鍵時刻，官方在巨大壓力下，再收緊防控措施，宣布自今日起開展「九大攻堅行動」，強力推進社區管控，最大限度減少人員流動聚集。外媒則稱，中國當局正實施新的極端措施，要求一些社區整體搬離，核酸檢測 陰性居民也被迫遷至鄰省暫住一星期；上海浦東、浦西等地也突然封路，加建全新防護鐵絲網，引來民眾不滿，怒批「到底要封到何時？忍耐已經到極限了！」

上海衛健委統計，21日上海新增本土確診病例1931例和無症狀感染者1萬5698例，合計1萬7629例，新增數再度略降。澎湃新聞報導，上海自15日啟動清零攻堅以來，效果日益顯現。當前防控工作處於較勁爬坡的關鍵時刻，市委市政府作出新的部署，要求全市從今日起開展社會面清零攻堅九大行動。

九大行動的內容是，將集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施。包括具體開展社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集，採取分區分級檢測推進模式，封控區每天開展一輪核酸篩查，管控區「3天抗原+2天核酸」組合篩查，防範區「4天抗原+1天核酸」組合篩查等。此外還將開展流調排查行動、轉運隔離行動、騰換擴容行動、中醫藥干預行動、清潔消毒行動、「拔點」行動、防外溢行動。

上海官方為達成「社會面清零」目標臨門一腳而採取的加嚴措施，BBC報導稱，「這是一個新的跡象，表示中國有意採取更極端的手段阻止病毒在上海的傳播。」其中疏散大量人口部分，至少有1000人離開浦東新區轄下的北蔡鎮，被要求搬遷到160公里以外的浙江省隔離設施暫住一星期，以便官員進行消毒。據通知，僅檢測呈陰性的民眾才需搬遷，不能帶寵物同行，幼兒、老人和殘疾人士可排除在外。

報導說，這不是中國政府第一次因防疫遷移一個城鎮的全體居民。稍早，杭州附近兩個小區約9000居民被集體轉移到集中隔離場所。去年1月，河北省共十幾個城鎮約2萬人也被搬遷安置。

另自由亞洲電台報導，19、20日，上海浦東、浦西等地突然封路，加建全新防護鐵絲網。另據百度 地圖等，除長寧區、黃浦區和徐匯區大部分地區，其他十多個區也均被封路。官方尚未公開說明原因。

上海在本輪疫情 中感染數已超過40萬，封城進入第四周。居民難忍封閉生活，網上出現大量上海人怒吼、大罵、以死抗爭及各施奇招突圍而出的視頻。有居民怒批新一波的封控已讓他們快要崩潰，「到底要封到何時？」「我們是人，不是隨便就用鐵絲網關起來的動物。」