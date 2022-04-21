中美國防部長拜登任內首通話 打破僵局？各說各話？

中國國務委員兼國防部長魏鳳和(圖)20日與美國國防部長奧斯丁通電話。(取材自中國國防部官網)

中國國務委員兼國防部 長魏鳳和20日與美國國防部長奧斯丁 通電話。這是美國總統拜登上任以來中美防長首次通話。美媒指中美「打破溝通僵局」，中媒指兩國軍方都有管控風險、穩定兩軍關係的意願。但通話後中美雙方先後發布的新聞稿仍各自表述。

據中國官方發布，魏鳳和昨應約與奧斯丁通電話。這是奧斯丁就任美國防長以來，首次與魏鳳和通話，此前雙方曾因美方認為奧斯丁的對話人應是中共中央軍委副主席許其亮，被北京數度拒絶，只能退而求其次。

據中國國防部官網，魏鳳和稱，台灣是中國不可分割的一部分，要求美方「停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭 問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓」。並要求美方將「四不一無意」承諾落到實處。中美兩軍要管控風險危機，確保兩軍關係正常穩定發展。

中方並稱，奧斯丁表示，美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。

美國國防部在通話後發表簡短聲明說，奧斯丁和魏鳳和談到美中防務關係、區域安全問題與俄國入侵烏克蘭，未詳述談話內容。

美聯社報導，奧斯丁在通話中說，美方關切中方對台灣的軍事挑釁，也提及解放軍在南海及東海的活動。一美國高階官員說，奧斯丁重申拜登的談話，表示美方重視控管美中戰略競爭，包括核武、太空、網路等領域，以及改善雙方的危機溝通管道。

環球時報報導，此次兩國防長對話，是一個月前中美元首視頻峰會取得的成果之一。但美方並沒有停止有悖於拜登總統「四不一無意」承諾的動作。並引述美聯社報導稱雙方通話約45分鐘，「打破了溝通僵局」。

環時引述南京大學國際關係學院教授朱鋒認為，中方在通話中有關台灣問題的立場措辭「罕見地嚴厲」。在烏克蘭衝突上，中方也表達「既堅定又清醒」的立場。北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，通話說明兩國軍方都有管控風險、穩定兩軍關係的意願。

美國之音報導指出，與之前美中高層會談一樣，中美這次在通話後發布的通稿在內容表述上不太一樣。華盛頓智庫哈德遜研究所政治—軍事分析中心主任理查德· 魏茨認為，這是美國力圖讓北京不要在烏克蘭危機中支持莫斯科的立場所做努力的一部分，目前為止這些努力沒有成功。