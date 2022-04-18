中國太空站下半年建成 航天員將長駐 下月起實施6次發射

神舟十三號載人太空船16日返回地球，返回艙成功著陸預定的東風著陸場。（新華社）

2022年是中國載人航天工程立項實施的30周年，是完成太空 站建設的決戰決勝之年。中國載人航天工程辦公室主任郝淳17日在出席國新辦發布會時表示，中國計畫實施六次飛行任務，5月發射天舟四號貨運飛船，6月發射神舟十四號載人飛船，7月發射太空站問天實驗艙，10月發射太空站夢天實驗艙，屆時中國太空站的三個艙段將形成「T」字基本構型，完成中國太空站的在軌建造。此後，還將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船，實現神十五乘組將與神十四乘組的在軌輪換。

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香港文匯報報導，進入太空站建造的關鍵階段，兩個飛行乘組特別是神舟十四號肩負重任。中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，執行兩次載人飛行任務的航天員乘組已經選定。目前，神舟十四號和神舟十五號飛行乘組的身心狀態非常好，正在積極開展相關的訓練和任務準備。兩個乘組都將在軌飛行6個月，將首次實現在軌乘組輪換，實現太空站不間斷有人駐留。兩個乘組六名航天員將共同在軌駐留五至十天，航天員系統將面臨更加嚴峻的挑戰。

黃偉芬介紹，神十四乘組將配合地面完成太空站組裝建設工作，他們將首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，建立載人環境；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂測試，氣閘艙出艙相關功能測試等工作。首次利用氣閘艙實施出艙活動。完成問天實驗艙和夢天實驗艙14個機櫃解鎖、安裝等工作。

神舟十五號飛行乘組也將計畫實施數次出艙活動任務，進行艙內載荷設備組裝、測試和調試工作，操控機械臂實施艙外載荷安裝；對三艙三船最大構型組合體進行運行管理和維護。兩個飛行乘組還將開展科普教育 及其他公益活動，按計畫開展數十項在軌科學研究的實驗和工程技術試驗、飛行任務數據資料收集和拍攝；開展在軌健康監測、防護鍛煉、在軌訓練和演練，以及大量太空站平台巡檢測 試、設備維護照料、站務和物資管理等工作。

郝淳表示，太空站在今年完成在軌建造後，將轉入為期十年以上的應用與發展階段。初步計畫是每年發射兩艘載人飛船和兩艘貨運飛船。航天員要長期在軌駐留，開展空間科學實驗和技術試驗，並對太空站進行照料和維護。太空站將開展更大規模的空間研究實驗和新技術試驗，主要涉及空間生命科學與人體研究、微重力物理科學、空間天文與地球科學、航天新技術等眾多領域。2023年，計畫發射中國首個大型空間巡天望遠鏡，開展廣域巡天觀測，將在宇宙結構形成和演化、暗物質和暗能量、系外行星與太陽系天體等方面開展前沿科學研究。

此外，郝淳還透露，中國正在研製新一代載人運載火箭和新一代載人飛船，其中，飛船返回艙等可實現可重複使用。新飛船綜合能力將得到大幅提升，可搭載七名航天員，並大幅提高上行和下行載荷能力。中國還在考慮研發太空站的擴展艙段，為進一步支持在軌科學實驗和為航天員的工作和生活創造更好的條件。在太空站建設同時，中國還開展載人月球探測關鍵技術攻關和方案深化論證，相信在不遠的將來將成為現實。

新華社報導，圓滿完成神舟十三號載人飛行任務的3名中國航天員16日成功著陸。美國退役航天員唐·托馬斯日前表示，對中國航空航天事業取得的巨大成就讚不絕口，期待世界各國加強太空領域合作，為同處地球家園的全人類造福。

「我真羨慕他們！」托馬斯談到執行此次任務的三名中國航天員時說，他在自己的航天生涯中總共在太空逗留了44天，而神舟十三號乘組一次任務期間便在太空連續工作半年，「他們所完成的工作令人難以置信」。