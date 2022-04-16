封城重創企業營運 日本總領事致函上海副市長關切

受上海封城影響，無印良品已下調全財年（2021年9月至2022年8月）財測。圖為上海淮海中路一家無印良品早前資料照。記者林則宏／攝影

繼美國對上海實施嚴格的防疫措施表達關切，並撤離駐上海總領事館部分人員後，日本 駐上海總領事赤松秀一15日也致函上海市副市長宗明，反映當地日資企業已因上海的防疫作為面臨諸多困難，甚至不得不將生產轉移到上海以外的地方。

日本駐上海總領事館官網16日發布的新聞稿稱，赤松秀一已於15日致函宗明。微信 也傳出赤松秀一這封函件內容。宗明為上海市副市長，並身兼上海市疫情 防控工作領導小組副組長。

日本共同社15日晚間報導，由於上海因新冠疫情蔓延實施了封控，日本企業受到的打擊日益擴大。不僅當地的業務停頓，供應鏈混亂也導致馬自達和三菱汽車公司在日本的生產遭遇阻礙。

報導稱，在中國運營逾300家「無印良品」的良品計劃公司目前有約50家店舖無法營業。社長堂前宣夫表示，預計下半財年（3月至8月）業績會比設想的差很多。

截至14日，上海86家優衣庫和8家GU店舖已全部停業。羅森在上海有約1,000家便利店，8、9成處於停業狀態，索尼、三菱電機、夏普等製造商在當地的工廠也長時間停工。全日空和日本航空透露，上海航線的貨運航班已部分停飛。

根據微信傳出赤松秀一致宗明的函件，赤松秀一表示，目前上海約有4萬日本僑民和1.1萬家日資企業。「隨著疫情防控措施的長期化，生產經營無法正常運行的狀態已持續了一個多月，對企業事業活動造成的影響明顯日趨嚴重」。

赤松秀一表示，他本人接到許多日資企業向他訴苦，實際情況不容樂觀。例如，由於諸多國內以及國際物流停擺，導致中國國內以及日本和其他海外之間的供應鏈中斷並一直持續至今。

赤松秀一稱，每年4月是日本新年度開始。由於無法告知客戶交貨期，也無從制定事業計畫，生產、供貨得不到保障致使銷路和市場開始被其他地區的同行擠占，隨之而來不得不將生產製造開始向其他地區和國外轉移等等，在大範圍產生了嚴重影響。

在致函宗明的函件中，赤松秀一指出，對今後預期的不確定也會成為制約企業活動的重大因素，希望上海能早日明確這次疫情平穩後的經濟運行路線和程序，「以堅定的決心和意志繼續引領中國經濟發展」。