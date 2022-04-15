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商務部警告中企 俄烏戰爭不得「選邊站隊」

中國新聞組／北京15日電
中國商務部發言人束珏婷。（取材自商務部官網）
中國商務部發言人束珏婷。（取材自商務部官網）

俄羅斯入侵烏克蘭後遭西方國家制裁，中國商務部14日說，有個別外國企業違反正常的市場交易原則，脅迫中企「選邊站隊」，要求相關中國企業和個人不得屈從外界脅迫，對外作出不當表態。

據中國商務部官網，有媒體在商務部例行記者會提問：據一些中國企業反映，有外國商業夥伴要求其表態反對俄羅斯對烏克蘭軍事行動，否則將影響雙方正常商業合作，請問發言人對此有何評論。

中國商務部發言人束珏婷回應稱，俄烏衝突以來，有關國家對俄實施系列制裁，對中俄正常經貿往來造成擾亂。有個別外國企業違反正常的市場交易原則，脅迫中國企業「選邊站隊」。

她重申，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」，反對不當禁止或者限制中國企業與其他國家企業展開正常經貿活動。

束珏婷還稱，根據「對外貿易法」及其他相關法律法規，為維護公平、自由的對外貿易秩序，「相關企業和個人不得屈從外界脅迫，對外作出不當表態」。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

束珏婷表示，根據中貿易全國委員會（USCBC）發布「2022年美國出口報告」，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方擴大貿易合作潛力巨大。作為世界前兩大經濟體，中美經貿關係穩定健康發展不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復。「希望美方盡快取消對華加徵關稅及對中國企業的製裁打壓，為擴大合作創造良好條件和氛圍。」束珏婷說。

商務部 烏克蘭 俄羅斯

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