「鐵桿兄弟」變天 中巴關係生變？

3月底，中國國務委員兼外長王毅在安徽屯溪同來華出席第三次阿富汗鄰國外長會的巴基斯坦外長庫雷希舉行會談。（新華社）

中國的「鐵桿兄弟」巴基斯坦政局變動，與中國高層交好的總理伊姆蘭．汗被迫下台，中巴關係是否受到影響？各界關注。

具中國官方背景的微信 公眾號「牛彈琴」10日發文稱，中巴關係肯定不會受到影響，不然，巴基斯坦也不會稱為「巴鐵」了。

文章分析稱，不管是被趕下台的伊姆蘭．汗，還是可望執政的反對黨謝里夫兄弟，或是掌控實權的巴基斯坦軍方，在對中友好這一點上，都是完全一致的。

文章說，反對黨領袖沙赫巴茲．謝里夫就曾表示，中巴友誼源遠流長，雙方同心同德，親如一家，任何反對「中巴經濟走廊」的勢力都是敵人。他還表示，巴方十分關注在巴華人 的安全問題，把中國公民的安全放在「比自己生命更重要」的位置。中巴保持著密切的交往。

上個月，中國外長王毅 到訪巴基斯坦。總理伊姆蘭．汗對王毅說：巴中「鐵桿」友誼不僅是兩國政府的決斷，更是兩國人民的選擇，巴中合作為雙方和世界提供了正能量，巴方對雙邊關係未來充滿信心。

當天，王毅還會見了巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦。根據通稿，巴傑瓦高度評價兩國高水準戰略合作，盛讚並支援中國的外交政策。王毅則表示：巴軍方為構建新時代更加緊密的中巴命運共同體發揮了穩定器和壓艙石作用。

不久前在安徽屯溪，王毅則告訴來中國出席會議的巴基斯坦外長庫雷希：無論國際風雲如何變化，中國將繼續從戰略高度和長遠角度看待並推動中巴關係，一如既往支持巴維護國家主權、領土完整、民族尊嚴，做巴最可靠的夥伴和最堅強的後盾。

另外，一個月前中國還首次出口首批六架的最重型戰機──殲10C給巴基斯坦，顯見兩國關係的友好。

巴基斯坦政局走勢目前尚不明朗，但巴國如果出現政局動盪或騒亂，絕非中國所樂見。