15萬確診1例重症 上海防疫應與時俱進

9日起上海又要開展新一輪全市抗原檢測，持續全面封控。圖為封控中的上海豫園街道廣福居民區住戶。（新華社）

「四個自信」：道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，是中共總書記習近平近些年不時提及的口號。2020年新冠肺炎疫情 爆發之後，中國的防疫 成果又進一步增強了北京當局的「制度自信」。

數據顯示，截至今年2月28日，擁有14億人的中國累計確診不到11萬，累計死亡4600多例。反觀人口不到中國1/4的美國，同一天累計確診將近7900萬例，累計死亡更超過94萬人。

巨大的落差，讓中共黨報教訓起美國：政治凌駕科學之上，是美國抗疫失敗的罪魁禍首。諷刺的是，今天中國也陷入相同的困境之中。

兩年多來，新冠病毒已發生重大變化，重症率與致死率大幅下降，民眾在面對疫情時也不再像當初那樣恐慌。但北京決策者卻仍執著於對「清零」的追求，而其後果如今正在由上海2千多萬民眾承擔著。

2020年疫情出現以來，高度國際化的上海就一直避免過度防疫。即使北京等地不斷緊縮防疫規定，將入境隔離延長至21天甚是更長時間，上海都維持14天入境隔離，直至去年5月才增加7天居家健康監測。

上個月出現本土疫情後，上海也繼續堅持不封城 。3月22日，網路傳出「上海馬上封城7天」的消息，公安還以造謠為由對兩名發布訊息的男子立案偵查。在3月26日記者會上，上海疫情防控領導小組專家組成員吳凡更強調，上海「不行」封城，因為這將影響整個中國甚至全球經濟。

不料，次日晚間上海突然宣布，3月28日5時起，以黃浦江為界分區分批封控，只留給浦東民眾數小時準備時間。按官方原先公告，浦東應在4月1日5時解封，浦西於1日3時起封控，5日3時解封。但直至此刻，上海2500萬人仍繼續被封控在家。

原以為只關4天的浦東居民，如今「足不出戶」已快兩周，不少早前社區有出現感染者的民眾，被關的時間更久。對許多人來說，「斷糧」早就不是傳聞，而是自身真實面臨的危機。

「一刀切」的防疫作法，也重創廣大的企業與商家。有台商就在群組中痛批，他的公司一天要出貨人民幣200多萬元，如今被關了10多天，到現在貨完全出不去。

倉促封城導致的亂象還包括：染疫幼童被強行從父母身邊帶走；民眾被強制就醫時，防疫人員以長鏟殘忍將其愛犬當場擊斃。此外，還接連傳出有氣喘、洗腎等患者，因無法及時就醫死亡，讓網民不禁嘲諷，彷彿上海現在唯一的疫病威脅就剩新冠病毒。

但3月1日以來，上海累計發現的15多萬例感染者中，96%以上都無症狀，且迄今僅一例重症。為了這例重症，封了整座城市；無人死於染疫，卻多人死於防疫。這樣的作法是否科學，相信上海人民心中自有答案。