我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

人民幣支付 首批俄羅斯煤炭將抵中國

中國新聞組／北京8日電

在國際社會針對俄羅斯入侵烏克蘭展開嚴厲制裁之際，用人民幣購買的第一批俄羅斯煤炭預計將在本月運抵中國。交易商表示，這將是美國和歐洲把俄羅斯銀行剔出國際金融支付系統以來，俄羅斯發出的第一批用人民幣支付的貨物。

美國之音引述彭博報導，俄羅斯原油的賣家主動向中國的買家提出可以選擇使用人民幣作為支付手段。中國是亞洲最大的經濟體。彭博引用熟悉這次交易的人士的話說，第一批貨物將在5月交付給獨立的原油加工企業。

長期以來，中國對美元主導全球貿易及由此賦予美國政治影響力感到憤怒。西方國家為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭而採取的制裁措施，正在加快有關國家為改變這種現狀所作出的努力。莫斯科向印度企業表示同意印度企業使用它們的貨幣盧比購買俄羅斯原油。沙特阿拉伯正在與北京磋商是否可以用人民幣給部分沙特原油產品定價。

人民幣目前還不可能對美元的主導地位構成嚴重挑戰，至少在短期內是這樣。據國際清算銀行的數據，在2019年，美元在全世界的外匯交易中占比高達88%，而人民幣的占比只有4.3%。

中國的汾渭能源信息服務公司表示，中國煉鋼企業和發電廠使用的煤炭都是用人民幣採購的。這些交易過去一直都是通過美元進行的。但是，美歐把俄羅斯銀行剔除出SWIFT銀行間信息系統之後，許多中國買家暫停了採購活動。

由於西方的制裁，俄羅斯的國際支付功能受到嚴重限制，大大增加了俄羅斯債務違約的風險。俄羅斯6日使用盧布向一家美國銀行支付了一筆金額為6.5億美元的債務。但是，據美聯社報導，這筆付款並沒有被對方接受，因為新的制裁措施禁止俄羅斯使用美國銀行支付債務。

俄羅斯 烏克蘭 印度

上一則

4大地產商表態挺李家超 李澤鉅：我會提名他

下一則

批香港防疫過嚴 IATA：失去國際航空樞紐地位

延伸閱讀

祭出制裁先鋒 歐盟通過「禁止進口俄羅斯煤炭」

祭出制裁先鋒 歐盟通過「禁止進口俄羅斯煤炭」
世界OnAir／台人在俄羅斯見證 制裁影響下民生艱難

世界OnAir／台人在俄羅斯見證 制裁影響下民生艱難
不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會

不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會
歐盟通過禁止進口俄羅斯煤炭 G7也祭新制裁

歐盟通過禁止進口俄羅斯煤炭 G7也祭新制裁

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動