人民幣支付 首批俄羅斯煤炭將抵中國

在國際社會針對俄羅斯 入侵烏克蘭 展開嚴厲制裁之際，用人民幣購買的第一批俄羅斯煤炭預計將在本月運抵中國。交易商表示，這將是美國和歐洲把俄羅斯銀行剔出國際金融支付系統以來，俄羅斯發出的第一批用人民幣支付的貨物。

美國之音引述彭博報導，俄羅斯原油的賣家主動向中國的買家提出可以選擇使用人民幣作為支付手段。中國是亞洲最大的經濟體。彭博引用熟悉這次交易的人士的話說，第一批貨物將在5月交付給獨立的原油加工企業。

長期以來，中國對美元主導全球貿易及由此賦予美國政治影響力感到憤怒。西方國家為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭而採取的制裁措施，正在加快有關國家為改變這種現狀所作出的努力。莫斯科向印度 企業表示同意印度企業使用它們的貨幣盧比購買俄羅斯原油。沙特阿拉伯正在與北京磋商是否可以用人民幣給部分沙特原油產品定價。

人民幣目前還不可能對美元的主導地位構成嚴重挑戰，至少在短期內是這樣。據國際清算銀行的數據，在2019年，美元在全世界的外匯交易中占比高達88%，而人民幣的占比只有4.3%。

中國的汾渭能源信息服務公司表示，中國煉鋼企業和發電廠使用的煤炭都是用人民幣採購的。這些交易過去一直都是通過美元進行的。但是，美歐把俄羅斯銀行剔除出SWIFT銀行間信息系統之後，許多中國買家暫停了採購活動。

由於西方的制裁，俄羅斯的國際支付功能受到嚴重限制，大大增加了俄羅斯債務違約的風險。俄羅斯6日使用盧布向一家美國銀行支付了一筆金額為6.5億美元的債務。但是，據美聯社報導，這筆付款並沒有被對方接受，因為新的制裁措施禁止俄羅斯使用美國銀行支付債務。