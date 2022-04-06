我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

記者廖士鋒／即時報導
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

美中競爭格局下，許多層面都被外界拿來對比，而科學研發向來是重中之重。為此，有韓國媒體指出，中國已經在五個重要的領域超越美國。

南韓「朝鮮日報中文網」，引述南韓政府支持的研究機構「韓國科學技術資訊研究院」（KISTI）近日公布的《全球美中科學技術競爭地形圖》報告，將科學論文分為十大領域（電腦和資訊科學、物理和天文學、化學、生命科學、電氣電子工程、機械工程、化學工程、材料工程、奈米技術、臨床醫學），以西元2000年至2019年的論文產出為界，比較美中之間的競爭力。

該報告稱，在2000年至2002年期間，美國在上述十個領域的論文數量和品質均具壓倒性優勢，中國則排在第五名前後。但在2010年至2012年期間，中國論文在量和質方面排名均升至第二、三名，到了2017年至2019年期間，則已有八個領域，其被引用指數排名前1%的論文數超過美國。中國2017年至2019年的被引用指數排名前1%的論文佔有率最低為43.41%（物理和天文學），最高是71.37%（奈米技術）。

朝鮮日報指出，中國在這十個科學領域中有五個被引用指數排名前1%的論文數是美國的兩倍以上，「也就是說，並非單純的趕超排名，而且兩者間的差距也越來越大」。這五個領域是化學、電氣電子工程、機械工程、化學工程和涉及奈米技術的一切人工智慧（AI）、量子、半導體等尖端技術相關的領域。

KISTI全球研發分析中心負責人朴鎮瑞（音譯）表示，中國從十多年前開始就在數量上對美國構成了威脅，如今在研究成果方面也讓美國感到了危機感。

指數 南韓 醫學

上一則

醫院人手不足 夫願助妻抽痰被強行拖走 清華海歸女殞命

下一則

上海98歲婦、同住保母染疫 疾控竟只拉走保母隔離

延伸閱讀

美擴大施壓 不准俄拿在美儲備金償債

美擴大施壓 不准俄拿在美儲備金償債
斯里蘭卡瀕臨主權違約 南韓是最大投資國

斯里蘭卡瀕臨主權違約 南韓是最大投資國
美國追加1億美元軍援 向烏克蘭運標槍飛彈

美國追加1億美元軍援 向烏克蘭運標槍飛彈
美國億萬富豪全球最多 台灣首次擠入前十名

美國億萬富豪全球最多 台灣首次擠入前十名

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊