王毅通話烏外長：歡迎俄烏和談 困難再大也要談出和平

中國外交部長王毅4日應約與烏克蘭外長庫列巴通電話。（取材自中國外交部官網）

中國國務委員兼外長王毅 4日應約與烏克蘭 外長庫列巴通電話。庫列巴表示希望北京 能發揮停戰作用。王毅表示，中方歡迎俄烏和談，困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判大方向，直到談出停火、談出和平。兩人上次通話為上月1日，當時庫列巴也曾表達中國為停火展開斡旋的期望。

中國外交部官網報導，王毅指出，戰事總會結束，關鍵是如何痛定思痛，維護好歐洲的持久安全。中方認為應本著安全不可分割原則，透過平等對話，真正建立均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅強調，中方願秉持客觀公正立場，繼續以自己的方式，為此發揮建設性作用。相信烏方有足夠智慧自主作出符合本國人民根本利益的選擇。

王毅補充，在烏克蘭問題上，中國不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。真誠期待的目標只有一個，就是和平。中方歡迎俄烏和談，困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判大方向，直到談出停火、談出和平。

庫列巴介紹了俄烏局勢，表示烏方重視中方的國際影響和威望，願同中方保持溝通，希望中方繼續為停火止戰發揮重要作用。

庫列巴贊同中方看法，感謝中方給予烏方人道主義援助，並提到烏方仍致力於同俄方進行和談，找到持久解決辦法，烏克蘭願成為歐洲的大門。

王毅表示，希望這扇門能通向歐洲的和平，通向烏克蘭的發展，通向中歐之間的合作。