王毅訪尼泊爾 「一帶一路」倡議因分歧被擱置

尼泊爾外長卡德加（左）和中國外交部長王毅3月26日在加德滿都會面。(美聯社)

中國外長王毅 日前抵達加德滿都對尼泊爾進行為期三天的訪問。據當地媒體披露，雙方簽署了一系列協議，但不涉及一帶一路 倡議，該倡議因一些分歧被擱置。尼泊爾還要求得到中國贈款或不帶附加條件的軟貸款 。

法廣網引述加德滿都郵報報導，王毅25日訪問尼泊爾，尼中雙方26日在加德滿都簽署了9項協議，內容從出口草料到鐵路，從疫苗到經濟和技術合作，但沒有涉及「一帶一路」倡議。據尼泊爾官員們說，還需要進行更多談判。儘管此時，尼泊爾和中國正處於締結「一帶一路」倡議項目實施協議的最後階段。王毅與尼泊爾外長卡德加（Narayan Khadka）強調，需要共同努力，加快執行正在進行的項目。

據尼泊爾官員表示，德烏帕總理26日與王毅會面時，在強調國家經濟優先的同時表示，貸款不是尼泊爾目前所喜歡的，他並希望在贈款援助下向中國尋求更多的項目。

尼泊爾於2017年5月與中國簽署了「一帶一路框架協議」，但由於包括項目實施協議文本定稿在內的一些限制因素，沒有任何一帶一路項目開始實施。

據尼泊爾政府消息人士透露，官員們期待著在項目實施協議上取得一些突破，但由於雙方存在一些分歧，該計畫已被擱置。

據報導，在談判過程中，尼方堅持要求撥（贈）款，如果必須貸款，也應該是「軟貸款」或 「優惠貸款」。而北京在一帶一路倡議下提供的貸款往往利率較高，回報期短。

尼泊爾方面還堅持認為，一帶一路框架內的項目應向所有人開放執行，這意味著投標權不能只保留給中國公司。另一位熟悉事態發展的官員說，談判將繼續進行。