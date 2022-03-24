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港媒觀察：汪洋新疆調研 治疆從反恐變發展

中國新聞組／北京24日電

身兼中共中央新疆工作協調小組組長、全國政協主席汪洋，每年兩會閉幕後都會到新疆調研。據分析汪洋此次調研談話顯示，北京管治新疆政策有所調整，由過去高壓式反恐轉變為重視經濟民生發展。而新任新疆一把手馬興瑞去年底上任後，主調也是經濟和民生。

新華社報導，汪洋18日起一連5天率調研組到新疆烏魯木齊、喀什、和田等地調研，強調要「堅持穩中求進工作總基調，堅持先立後破、謀定後動、久久為功，多謀長遠之策、多行固本之舉，多解決事關長治久安的深層次矛盾和問題。」

有港媒分析，去年汪洋到新疆調研，強調「聚焦社會穩定和長治久安工作總目標」。相較之下，在連續五年多沒有發生暴力恐攻事件後，北京的涉疆政策有所調整，更多的是要求「長遠之策」、「固本之舉」，聚焦「深層次矛盾和問題」。畢竟長期高壓管治，包括建立「教培中心」推動「去極端化」，固然維護社會穩定，但亦令新疆處於緊張氣氛，非長久之計，也被西方攻擊為「侵犯人權」。

分析指出，這種調整有跡可循。前新疆書記陳全國主政五年，提出「在新疆，沒有穩定一切皆為零」的口號，廣東省前省長馬興瑞去年底赴新疆走馬上任後，主調則是經濟和民生，少有強硬話語，也不將「反恐」掛在嘴邊。據稱，馬興瑞上任一個月就作出恢復幹部周休兩日的決定，令新疆幹部鬆口氣，不必天天「緊繃維穩工作這根弦」。

新華社報導，汪洋調研時強調，當前新疆發展正面臨前所未有的重要機遇，要發揮區位優勢和資源優勢，用好穩定紅利和政策紅利，把發展成果落實到改善民生、增進團結、凝聚人心上，在發展中打牢實現長治久安的物質基礎，用各族群眾幸福生活的事實回擊敵對勢力的造謠汙蔑和攻擊抹黑。汪洋也強調穩定，但指出必須「依法依規做好反恐維穩工作，因地制宜優化相關措施」。

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