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拜習才通話 美限制中國官員簽證 中揚言對等反制

中國新聞組／北京23日電
美國總統拜登（右）18日與中國國家主席習近平透過視訊溝通俄烏衝突等議題。（Getty Images）
美國總統拜登（右）18日與中國國家主席習近平透過視訊溝通俄烏衝突等議題。（Getty Images）

美中領導人18日才通話商討俄烏情勢，美國國務卿布林肯21日隨即宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制措施，敦促北京停止跨國壓迫行徑。中國外交部22日對此表示不滿，並敦促美國立即撤回制裁，否則必將予以對等反制。

3月21日是消除種族歧視國際日，當日，美國政府再次以「人權」為由對部分中國官員實施簽證制裁。布林肯發聲明稱，美國國務院正針對中國官員參與「鎮壓中國境內外的少數民族及宗教團體成員和修行者」的行為採取行動。

美國國務院未公布遭制裁的中國官員人數或名單。布林肯說，美國反對中共官員騷擾、恫嚇、監控與綁架少數民族的作為，或迫害逃亡海外尋求安全人士以及為弱勢族群發聲的美國公民。

美國司法部日前公布報告，指控五名中共特工在美國迫害或騷擾逃往美國的中國民運人士。

布林肯敦促北京停止跨國壓迫行徑，包括讓維吾爾裔的美國社運人士噤聲，例如拒絕讓他們在中國的家人出境。他也呼籲中方停止在新疆、西藏、香港及大陸其他地區迫害人權。

布林肯說，美國會持續與國際社會合作，追究犯下暴行與侵犯人權的中共官員，「不論事發地是在中國、美國或是其他地方」。

據環球時報報導，中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上對此回應稱，美國的聲明充滿意識形態偏見，對中方汙蔑抹黑，無端打壓中方官員，違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。

汪文斌說，中國的人權狀況，中國人民最有發言權，輪不到美方指手畫腳。汪文斌敦促美國反省並糾正自身在人權領域犯下的罪行，同時客觀公正看待中國人權狀況，停止對中國打壓，立即撤銷針對中國官員的制裁，否則必將予以對等反制。

他說，面對伊拉克、敘利亞、阿富汗等國，因美國發動的戰爭而喪生的33萬平民和淪落的2600多萬難民，美方應當懇求國際社會的寬恕，而不是趾高氣揚，充當什麼「人權教師爺」。

布林肯 中共 國務院

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