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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

她改簽逃過東航墜機 6親友卻遇劫 其中一位是妹妹

中國新聞組／北京22日電
航班失事乘客的家屬，在老家點起蠟燭為親人祈福。(取材自極目新聞)
航班失事乘客的家屬，在老家點起蠟燭為親人祈福。(取材自極目新聞)

東航一架波音737客機21日從昆明飛往廣州時，於廣西梧州上空失聯墜毀。一位雲南女乘客因為改簽提前抵穗，沒有搭上該班機逃過一劫，但她還有6位親友在航班上。她悲痛的說：「其中一位是我妹妹」，而他們本來約好要一同到廣州參加追悼會。老家的親人在家門口點了上百支蠟燭為親友祈禱。

來源：YouTube

綜合媒體報導，逃過一劫的女乘客原本與6位朋友相約一起搭乘東航MU5735，從昆明飛往廣州參加追悼會。她因為人改簽後提前抵達廣州，其餘6位朋友在21日下午1時15分準時搭機起飛。在事故發生後，他們全部處於失聯狀態。

這6位乘客中，一位是10多歲的少年，4位是40多歲的女性，另一位是30多歲的男性。其中5人是雲南省臨滄市雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣人，一位女性是貴州人。

抵穗的女乘客心情非常悲痛，她稱航班上都是親友，其中一位是她的妹妹，「我現在正在廣州等待航空公司的消息」。

而六位親友的另一位家屬陳女士現在人在緬甸，還暫時無法前往失事地點。她悲傷的說：「我的姊姊和閨密都在那架飛機上」。「我在緬甸的家人昨晚陪我熬了一夜」。他們一起從路口到家門口點燃了兩排蠟燭為親友祈福，希望能得到好消息。

此外，東航飛機失事發生後，一位經常飛昆明廣州的乘務員在網上寫文談起這條線，「昆明飛廣州是一條旅遊航線，很多廣州的旅客回家都會買鮮花餅，也有很多年輕人去廣州打工，還有就是時常出差戴著眼鏡背著包，即便飛2小時也要使用電腦辦公。」

她寫到「昆明飛廣州2小時左右，最近飛行很顛」，「這個航線（昆明飛廣州）的旅客大多很樸實、客氣，登機時基本人手一袋鮮花餅。」

東航機上132人救援工作目前仍在繼續，失事航班上沒有外籍乘客。目前廣州白雲機場櫃檯已排起長隊，不少原本要搭機的民眾表示要退票改乘高鐵。

廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）
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東航 緬甸 航線

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