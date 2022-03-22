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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

中國近年2空難 都在起飛或降落時發生

中國新聞組／北京22日電
東航一架載有132人的波音737客機21日墜毀在廣西梧州藤縣，並引發森林火災。（取材自南方都市報）
東航一架載有132人的波音737客機21日墜毀在廣西梧州藤縣，並引發森林火災。（取材自南方都市報）

東航一架波音737客機21日墜毀在廣西梧州藤縣，回顧中國近年兩起重大墜機意外，飛行時間都不長，都恰巧在甫起飛或即將降落的起降狀況下遇難，但機上乘載旅客死傷慘重。

河南航空8387號班機空難（伊春空難）

 聯合新聞網合報導，2010年8月24日晚間8點51分，河南航空8387號班機從黑龍江哈爾濱太平國際機場起飛，約50分鐘後、21點36分，航班抵達伊春，但就在距離伊春林都機場跑道約690公尺處失事，機身攔腰斷成兩截，部分乘客在飛機落地前即拋出機艙，機上91名乘客與5名機組人員共有52人被救出送醫，另42人不幸罹難，大部分死傷出現在機艙後半部。

據當時報導稱，當時機場起濃霧，能見度不足300公尺，恐致憾事發生。

中國東方航空5210號班機空難（包頭空難）

2004年11月21日，中國內蒙古包頭機場一輛飛往上海虹橋機場的班機起飛不到1分鐘墜毀於距離機場僅2公里的包頭市南海公園內，機上53名乘客全數罹難。

據當時目擊者指稱，起飛後飛行高度不僅特別低且往一側傾斜，機身於空中盤旋1分鐘後隨即墜毀並發生爆炸。

機場 河南 東航

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