籲中給武器 烏副總理嗆：不要棉被

烏克蘭副總理韋列舒克不滿中國外交部發言人日前稱美國向烏克蘭提供致命性武器、有增加平民死亡隱憂。她說，烏克蘭不需要中國提供棉被，烏國需要的是武器衛國。（取材自臉書）

烏克蘭 副總理韋列舒克不滿中國外交部發言人日前稱美國向烏克蘭提供致命武器可能增加平民死亡，她說，烏克蘭不需要中國提供棉被，烏國需要的是武器衛國。

烏克蘭總統府顧問波多利雅克19日在推特上呼籲北京 當局加入西方的反俄聯盟，一同譴責莫斯科當局入侵烏克蘭的野蠻行動。

波多利雅克說：「如果中國政府做出支持文明國家譴責俄羅斯 入侵行動的正確決定，將會成為全球安全體系的重要組成部分，這將是中國就國防議題與世界各國平起平坐的重要機會。」

中國外交部發言人趙立堅18日在例行記者會上表示，「中方向烏克蘭方面提供的，是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武器」。

對此，韋列舒克在臉書發文說：「身為烏克蘭政府的一員，以下是我想對中國友人所說的話：這絕非認真處理事情的態度，不是受人尊敬大國所應為！」

她說：「你在說什麼棉被？俄羅斯人正在轟炸我們各城的住宅區。我們需要防空系統來封鎖我們人民上方的空域。你在說什麼防潮墊？」「我們不需要棉被跟墊子。我們需要武器來捍衛我們的家園。」