我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

通話拜登前 習近平先與南非、柬埔寨兩國元首通氣

記者陳言喬／綜合報導
在與美國總統拜登通電話前，中國國家主席習近平18日下午先跟南非與柬埔寨元首通電話。（新華社）
在與美國總統拜登通電話前，中國國家主席習近平18日下午先跟南非與柬埔寨元首通電話。（新華社）

在與美國總統拜登通電話前，中國國家主席習近平18日下午分別先與南非總統拉馬福薩、柬埔寨總理洪森通電話。兩國元首均表示，堅定奉行一個中國政策，支持中方在涉藏、涉疆與涉台等重大問題上的立場。雙邊領導人並就烏克蘭局勢交換意見。

央視報導，在與南非總統拉瑪佛沙電話時，習近平說，中南兩國有著「同志加兄弟」的特殊友好關係。鞏固和發展中南關係，對引領中非關係和發展中國家團結合作具有重要意義。

雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，加緊落實中非合作論壇「九項工程」，落實好「中南十年合作戰略規劃」，推動兩國各領域合作不斷取得新成果。中方願同南非探討疫苗生產合作，支持南非和非洲國家抗擊疫情。

拉馬福薩表示，中國是南非和非洲國家可信賴的真正夥伴和朋友，感謝中方堅持公正立場，為幫助南非和非洲國家共克時艱提供寶貴幫助。南非堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉藏等重大問題上的立場。

習近平在與柬埔寨總理洪森通電話時表示，中柬關係歷經考驗，愈加牢不可破。中柬堅定推動命運共同體建設，樹立了構建新型國際關係的典範。中方將加大進口柬埔寨優質農產品，同柬方開展更多民生合作，落實好鄉村道路、教育等項目，助力柬埔寨農業發展和農民脫貧。

洪森表示，柬中兩國是真正的鐵杆兄弟。柬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉台、涉疆等問題上的立場。柬方願以明年兩國建交65周年為契機，深化經貿、農業、人文等各領域交流合作，推進共建一帶一路，將柬中全面戰略夥伴關係提升到新水平。

南非 習近平 拜登

上一則

外媒糾纏俄烏問題 中國外交部發言人火大反問6個為什麼

下一則

習近平智囊鄭永年：俄烏戰啟示 中應更開放

延伸閱讀

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃

華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃
世界晚報╱習近平：美囯向「台獨」發出錯誤訊號十分危險

世界晚報╱習近平：美囯向「台獨」發出錯誤訊號十分危險
習近平：美國向「台獨」發出錯誤訊號十分危險

習近平：美國向「台獨」發出錯誤訊號十分危險

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死