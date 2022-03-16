中美羅馬對談 中學者酸美「自己生病讓別人吃藥」

美中高層會晤現場。（取材自央視新聞）

針對中共中央外事委辦公室主任楊潔篪與美國安顧問蘇利文 在羅馬舉行會晤，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明表示，中方最大關切還是中美關係，希望美方將美國總統拜登 「不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國對抗」（四不一無意）等承諾落到實處。至於美國會日前通過「2022年美國競爭法案」，刁大明批評，美方自身的「競爭力問題」只能透過美國不斷發展、改革來解決，拿中國說事純屬「自己生病讓別人吃藥」。

人民日報海外版旗下「俠客島」就美中高層會談訪問中國學者，問及中美會晤前，美媒為何多次散布「中方對俄烏衝突升級事先知情」、「俄羅斯 向中國提出軍事援助要求」等訊息？

北京大學國際關係學院教授王棟表示，本屆美國政府上台以來，在重要對華會談前屢次輿論造勢、抹黑施壓，此舉非常惡劣，也顯示出美國的外強中乾。美國既尋求與中國合作，又希望中國言聽計從，扮作強硬、橫加指責。 美方應反思其做法、轉變傲慢心態。

針對俄烏局勢，他指出，在中國勸和促談、提供人道主義援助時，美方製造矛盾、輕言制裁，對釐清複雜歷史問題無益，更有礙全球秩序與安全。

日前，蘇利文稱，中國不應幫俄羅斯規避制裁，並表示中方肯定會面臨後果，如何看待美方單邊制裁與長臂管轄意圖？刁大明表示，發動制裁無助於緩和俄烏局勢、保持地區和平穩定。中國此前對聯大相關決議草案投出棄權票，已說明了中方立場，即一味施壓制裁只會導致局面更加複雜。面對國際呼聲，美方意識到對俄制裁效果可能會低於預期，隨即開始對中國施壓。 這種施壓毫無意義、毫無道理。

中方的核心關切是什麼？刁大明說，對中方來說，這次會晤的主要內容是落實中美兩國元首共識，推動中美關係重回正軌，俄烏局勢只是其中一方面。中方最大的關切還是中美關係本身，包括在本次會晤中重申中美之間要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方將拜登「不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國對抗」等承諾落到實處。美方作出四不一無意承諾，但又言行不一，確實讓人遺憾。

針對美國會日前通過「2022年美國競爭法案」，刁大明認為，這項法案是美國對華競爭的總劇本，幫助美國快速調動國內資源、開展各項對華競爭，涉及科技、經貿、教育等多個領域，甚至包括香港、台灣等問題。法案也會壓縮美國政府日後進行政策調整的靈活空間。中美關係面臨的遺憾可能會更多。美應充分意識到，美方自身的「競爭力問題」只能通過美國不斷發展、改革來解決。拿中國說事純屬自己生病讓別人吃藥。

怎麼看當前形勢下的中美會晤成效？ 刁大明說，從中美關係歷史經驗看，雙方保持高層溝通對話，本身具有建設性，有助於雙方在彼此關切的多雙邊關係、全球治理等問題上找到共識、推進合作。即便雙方仍待建立更多共識，但在會談中充分坦誠表達立場，能幫助雙方減少對彼此的疑慮、誤判，這對穩定中美關係極其關鍵。

王棟認為，大國相處應求同存異，用相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則替代競爭、合作、對抗的三分法。唯此，方能推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定發展的正道。