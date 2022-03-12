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中方第二批物資馳援烏克蘭 北京立場受矚

記者羅印冲/即時報導
中國提供第二批救援物資送抵烏克蘭。取自香港星島日報
中國提供第二批救援物資送抵烏克蘭。取自香港星島日報

中國紅十字會正向烏克蘭紅十字會運送第二批人道物資，運載物資的飛機已於12日從北京啓航。港媒報導，該批物資將先運到匈牙利布達佩斯機場，之後再轉運至烏克蘭，預計於烏克蘭時間3月12日下午1時送抵。

俄烏戰爭爆發以來，北京立場備受關注，有分析認為，中國從初期相對偏向俄方，但隨著戰事持續，加上西方加重對俄制裁，中方似有向中間偏移的傾向，同時也持續對烏提供人道援助。

據星島日報，中國第二批運往烏克蘭的物資，包括食品、睡袋和防潮墊等，以幫助更多受衝突影響的流離失所者。

本月九日，中國紅十字會已從北京向烏克蘭運送了第一批價值約500萬元人民幣的物資，主要是1000個賑濟家庭包。該批物資本月11日下午已抵達烏克蘭西南部首府車尼夫契市的倉庫，已由烏克蘭紅十字會相關人員接收。該批物資包括氈毯、防潮墊、毛巾、餐具、水桶、手電筒等生活必需品。

中國紅十字會表示，會持續關注局勢發展，聚焦人道需求，「盡己所能地繼續提供人道援助」。

另據中國中央廣播電視總台報導，針對中方援助第二批人道物資，烏克蘭紅十字會副會長Olena Stokoz表示，她非常感謝中國送來了緊急物資。她說，這種人道主義援助非常難得，對於流離失所的烏克蘭人民來說意義重大。

中國外交部發言人趙立堅此前表示，中國紅十字會是「應烏克蘭方面的請求」，向烏克蘭提供人道主義援助物資。

烏克蘭 北京 趙立堅

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