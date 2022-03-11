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人大閉幕 李克強：中美對話不應關上 更不能脫鉤

記者黃雅慧／即時報導
中國今年全國人大會議11日上午閉幕後，國務院總理李克強隨即在北京人民大會堂舉行中外記者會。(新華社)
中國今年全國人大會議11日上午閉幕後，國務院總理李克強隨即在北京人民大會堂舉行中外記者會。(新華社)

面對持續低迷的中美關係，中國國務院總理李克強11日表示，中美合作領域是廣闊的，且有巨大潛力。中方願同美方一道「擇寬處行，謀長久利」。

李克強說，中美兩國在50年前破冰，開啟關係正常化的航程，經過半個世紀，雖然兩國關係時有磕磕碰碰，但一直是向前發展。中方希望，雙方按照兩國元首去年底視訊會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切。

他說，「還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鈎。」

李克強進一步表示，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家。處理好彼此的關係，事關兩國人民的福祉。當前不少全球性的挑戰都需要中美兩國開展合作、共同應對。應該說，中美合作對兩國、對世界都有益。

李克強坦言，中美兩國在社會制度、歷史文化與發展階段都存在很大的差異，因此分歧難免，但合作應當是主流，因為世界和平發展仰賴合作，即是在經貿領域有市場競爭，那也應該是良性、公平的競爭。

他並舉列，去年中美雙方貿易額超過7,500億美元，較前一年增長三成，這代表中美合作領域廣闊，且有巨大潛力。如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。

李克強 國務院 聯合國

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