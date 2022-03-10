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美商務部警告中企 點名中芯：助俄恐關門大吉

中國新聞組／北京10日電
美國商務部長點名中國知名的「中芯國際」稱，必要時可令中芯「關門大吉」。(路透)
美國商務部長點名中國知名的「中芯國際」稱，必要時可令中芯「關門大吉」。(路透)

美國商務部長雷蒙多警告，若任何中國企業藐視美國對俄羅斯制裁令，將面對美方「毀滅性」行動的「嚴厲懲罰」，休想取得美國設備和軟體；他並點名中國知名的「中芯國際」稱，必要時可令中芯「關門大吉」。中國外交部昨天強硬回擊稱將採取一切必要措施堅決維權。大批中國網民則同仇敵愾嗆美「中國想幹啥還要你同意？」「只有強盜才這麼豪橫」。

根據紐約時報8日見報的訪問內容，雷蒙多表示，俄羅斯「必然會討好其他國家來突破防線、規避制裁和出口管制」，如果美國發現中芯這樣的企業把晶片賣給俄羅斯，這些企業將面對美方的「毀滅性」行動，「我們基本上可以讓中芯關門，因為我們會讓他們用不了我們的設備和軟體」。

俄羅斯出兵烏克蘭，美國、歐洲聯盟以及多國政府對俄國發布全面性制裁和出口管制行動，包括禁止出售某些高科技產品給俄羅斯和白俄羅斯，包括先進半導體。紐時指出，美國出口管制不只適用於美國企業，也適用於以美國軟體或科技製造自家產品的各國企業，這當中包括許多中國企業。

對於雷蒙多的「警告」，中國外交部發言人趙立堅昨強硬回擊稱，「美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，應嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方正當權益。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的合法權益。」

趙立堅強調，中俄兩國一直保持良好的能源合作關係，雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神，開展包括油氣領域在內的正常貿易合作。

趙立堅並重申「動輒揮舞制裁大棒，換不來和平與安全，只會給相關國家的經濟和民生造成嚴重困難，帶來雙輸或多輸局面，進一步加劇分裂和對抗」，中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁。

不少中國網民昨天在微博留言反嗆雷蒙多的「警告」：「中國能大批量生產芯片的時候，就是老米的死期」，「以為我們是被嚇大的呀。管的太寬，手伸的太長了」，「你誰啊」，「你當我們是什麼，敘利亞嗎？」，「你們制裁我們，我們還要聽你的制裁別人，腦袋讓門擠了吧」，「好怕怕啊，中國想幹啥還要你同意」，「只有強盜才這麼豪橫」。

另環球時報前總編輯胡錫進撰文指出，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係已成，這是中俄兩國的共同戰略資產，有人說俄羅斯終將反目中國，這是淺薄的宿命論。他認為，無論烏克蘭局勢怎麼發展，「我們切不可在這個關頭跟著西方一起向俄施壓，中俄關係必須經得起考驗。」

白俄羅斯 雷蒙多 趙立堅

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