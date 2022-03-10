青山否認因「妖鎳」爆衝遭逼倉 網憂新能源被卡脖子

鎳是鋰電池重要原料之一，近日妖鎳爆漲，引起多方關注。（取材自第一財經）

近三個交易日，倫敦金屬交易所（LME）鎳價暴漲近300%，主力合約突破10萬美元大關，市場傳聞被「妖鎳」「軋空」，開的20萬噸鎳空單甚至遭到逼倉的最大苦主──中國不鏽鋼巨頭青山控股集團9日晚間出面回應，指稱已通過多種管道調配到充足現貨進行交割。

華爾街 日報報導，受俄烏戰爭影響，用於製造不鏽鋼和電動汽車 電池的關鍵金屬鎳掀起前所未有的漲價風潮，LME8日暫停鎳交易；據知情人士透露，青山控股集團面臨幾十億美元（有傳言80億美元）的交易損失。

據了解，青山集團2022年產鎳預計為85萬噸，占全球總量270萬噸的30%，2021年收入規模將近3000億元。

證券日報報導，青山控股集團9日表示，用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種管道調配到充足現貨進行交割。此外，因與青山合作，連兩日跌停板的中國鋰電池重要原材料供應商華友鈷業，9日傍晚也回應表示，公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控。

在此之前，彭博報導，全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股集團董事長項光達，透過公司在LME持有龐大的空頭部位。受此影響，市場傳聞，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨，全球大宗商品交易巨頭嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。

對此，青山集團回應稱，「外資的確有些動作，正在積極協調，當前倉位和經營都沒有問題」。直至9日晚間，青山做出已有充足現貨進行交割的回應。

分析機構普遍認為，倫敦方面的鎳期貨市場多空力量逆轉，惡意做空的外資可能面臨「搬起石頭砸了自己的腳」的尷尬局面。

值得注意的是，由於此次逼倉事件，據第一財經報導，中國銀保監會要求銀行上報海外風險敞口；彭博也報導，至少有兩家中國的銀行，就客戶風險敞口舉行緊急內部會議，且國務院 國資委要求，大型國有實體提供能源和大宗商品相關衍生品的數據，以及可能面臨的風險。

至於網上對此也熱議，有網民認為：「無論如何都給包括當事方在內的中國企業一個警示，紮穩打步步為營，才是企業發展的王道」，也有網民擔心：「如果青山倒下，國內的新能源公司，在未來幾年很有可能被國際資本卡脖子」。