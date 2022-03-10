青山否認因「妖鎳」爆衝遭逼倉 網憂新能源被卡脖子
近三個交易日，倫敦金屬交易所（LME）鎳價暴漲近300%，主力合約突破10萬美元大關，市場傳聞被「妖鎳」「軋空」，開的20萬噸鎳空單甚至遭到逼倉的最大苦主──中國不鏽鋼巨頭青山控股集團9日晚間出面回應，指稱已通過多種管道調配到充足現貨進行交割。
華爾街日報報導，受俄烏戰爭影響，用於製造不鏽鋼和電動汽車電池的關鍵金屬鎳掀起前所未有的漲價風潮，LME8日暫停鎳交易；據知情人士透露，青山控股集團面臨幾十億美元（有傳言80億美元）的交易損失。
據了解，青山集團2022年產鎳預計為85萬噸，占全球總量270萬噸的30%，2021年收入規模將近3000億元。
證券日報報導，青山控股集團9日表示，用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種管道調配到充足現貨進行交割。此外，因與青山合作，連兩日跌停板的中國鋰電池重要原材料供應商華友鈷業，9日傍晚也回應表示，公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控。
在此之前，彭博報導，全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股集團董事長項光達，透過公司在LME持有龐大的空頭部位。受此影響，市場傳聞，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨，全球大宗商品交易巨頭嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。
對此，青山集團回應稱，「外資的確有些動作，正在積極協調，當前倉位和經營都沒有問題」。直至9日晚間，青山做出已有充足現貨進行交割的回應。
分析機構普遍認為，倫敦方面的鎳期貨市場多空力量逆轉，惡意做空的外資可能面臨「搬起石頭砸了自己的腳」的尷尬局面。
值得注意的是，由於此次逼倉事件，據第一財經報導，中國銀保監會要求銀行上報海外風險敞口；彭博也報導，至少有兩家中國的銀行，就客戶風險敞口舉行緊急內部會議，且國務院國資委要求，大型國有實體提供能源和大宗商品相關衍生品的數據，以及可能面臨的風險。
至於網上對此也熱議，有網民認為：「無論如何都給包括當事方在內的中國企業一個警示，紮穩打步步為營，才是企業發展的王道」，也有網民擔心：「如果青山倒下，國內的新能源公司，在未來幾年很有可能被國際資本卡脖子」。
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