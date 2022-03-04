繼加拿大後 義、德、冰島駐北京使館升起烏克蘭國旗

德國駐北京大使館3日在建築物外牆掛出烏克蘭國旗。（取自德國駐北京大使館微博）

加拿大駐北京大使館 1日升起烏克蘭 國旗，並在使館外樹立起以中文書寫的「我們支持烏克蘭」、「我們和烏克蘭在一起」的看板，引發部分中國民眾不滿，認為加拿大此舉挑釁意味十足。但繼加拿大之後，義大利、德國、冰島等國駐北京使館，隨後也紛紛跟進升起烏克蘭國旗，表態在俄烏戰爭中支持烏克蘭的立場。

鑑於中俄「全面戰略協作夥伴關係」，北京當局對於俄羅斯入侵烏克蘭一事的立場明顯偏向支持俄羅斯，迄今未譴責俄羅斯的侵略行動，也不參與西方國家發起對俄羅斯的制裁。

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加拿大駐北京大使館本月1日升起烏克蘭國旗並在官方微博發布相關訊息，但引來不少中國網友留言反嗆。有網友表示，「您怎麼聲援是您的事，但麻煩您別用中文，我們嫌髒，好嗎？」

還有中國網友反批加拿大早年在北美原住民的人權紀錄，並質問：「美國無端和非正義地入侵伊拉克、敘利亞、阿富汗等22國造成大量平民傷亡時，你們敢發出聲援嗎？」

不過歐洲多個國家駐北京大使館隨後也紛紛在使館升起或掛出烏克蘭國旗，公開表態支持烏克蘭。

義大利駐北京大使館3日就升起烏克蘭國旗，並在微信公眾號發文稱：義大利駐華大使方瀾意（Luca Ferrari）表示：「這是聲援烏克蘭及烏克蘭人民的一個雖微小卻重要的舉動，正如義大利最高領導人指出的，烏克蘭是俄羅斯聯邦野蠻和無端侵略的受害者。」

德國駐北京大使館3日也在建築物外牆上掛出烏克蘭國旗。冰島駐北京大使館3日升起烏克蘭國旗，並在官方微博發文稱：「俄羅斯對烏克蘭的野蠻和無端戰爭已經持續了一周。 這是公然違反《聯合國憲章》的行為。#支持烏克蘭##StandWithUkriane# 」

波蘭駐北京大使館則於1日在大使館建築物的大門掛出印有兩國國旗與中英文「支持烏克蘭」的布條。