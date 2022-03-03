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制裁？中國外交部：與俄國繼續正常貿易

中國新聞組／北京3日電
中國外交部發言人汪文斌。(路透)
中國外交部發言人汪文斌。(路透)

俄國入侵烏克蘭後，各國紛紛加入制裁俄國行列，對於中國是否跟進，中國外交部發言人汪文斌2日稱，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。同日，中國銀保監會主席郭樹清表示，中國不贊成對俄國金融制裁，也不會參與相關的制裁行動。

據央視新聞報導，在中國外交部2日例行記者會上，有記者提問，中國會不會繼續購買俄國的天然氣？目前西方國家都在制裁俄國，中國如果繼續與俄國進行正常貿易的話，是否對中方有影響？

對此，汪文斌表示，中方堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。

汪文斌說，中方要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。

汪文彬的說法與銀保監會一致，主席郭樹清2日表示，中國不贊成金融制裁俄國，特別是不贊成單邊發起的制裁，因為它起到的作用效果不好，而且在法理上也沒有多少依據。

歐美制裁俄 銀保監會主席：對中國經濟影響不大

郭樹清表示，中國不會參加這樣的制裁，而且中國和相關各方繼續保持正常的經貿往來和金融往來。就制裁對中國經濟金融的影響，郭樹清稱：「現在看來不明顯，還需要觀察，但總體上我們覺得將來也不會有太大的影響，因為我們的經濟和金融都非常穩健，韌性很強。」

綜合媒體報導，俄國是中國的第一大能源供應國。其中，天然氣、石油、煤炭進口都排名第二，而且是中國第一大電力進口國。

多家外媒分析，俄國經濟非常仰賴能源出口，西方國家制裁俄國，俄國勢必大幅提高對中國的出口量，相對低廉的價格將使得中國受惠。

根據中國海關總署統計，2021年中俄雙邊貿易額為1468.87億美元，再創歷史新高，年增高達35.8%。其中，中國對俄出口675.65億美元，增長33.8%；中國自俄進口793.22億美元，增長37.5%。

俄國 烏克蘭 天然氣

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