拜登國情咨文 環時：不忘強調與中國競爭

拜登發表國情咨文。（美聯社）

美國總統拜登 發表就職以來首次國情咨文，雖然大篇幅聚焦於俄羅斯總統普亭開打烏克蘭 ，以及美國將對俄國祭出史上最嚴厲制裁，卻也不忘強調美中之間競爭，拜登敦促美國國會，儘早通過以中國為主要目標的競爭法案，環時對此指出，「拜登發表首次國情咨文演講，又提到與中國競爭」。

「我告訴過習近平，賭美國人民會輸從來就不是一個好主意，」拜登說。據自由中國報導，拜登咨文以重要篇幅批評普京入侵烏克蘭是試圖動搖自由世界根基，但話鋒一轉指出，就如同他告訴中國國家主席習近平，和美國人對賭從來都不是好選擇；有學者指出，拜登意在警告北京不要藉俄烏衝突染指印太。

美國之音報導，拜登談到美國國會去年11月通過的基礎建設法案，從而「改造美國，並讓我們在與世界各國，特別是中國在21世紀經濟競爭的道路上贏得勝利」。拜登表示，美國目前已經宣布的基礎建設項目就高達4000個，還將從今年開始修復國內超過6.5萬英里（約10.46萬公里）的高速公路及1500座橋樑。

觀察者網報導，其實早在就任總統後不久，拜登政府就多次拿中國在基建領域取得的成就，強調美國推進基建投資 計畫的緊迫性。

去年2月，拜登對兩黨議員表示，中國在鐵路和電動車技術等方面進步迅速，還投資了數十億美元解決交通、環境及其他的一系列問題，美國不能落下。 」他還形容：「你們要知道，如果我們不行動起來，他們就會吃掉我們的午餐。」

法廣報導，中國自2013年提出「一帶一路」，歐美也正陸續嘗試推出自己的基建投資方案，以抗衡中國借基建項目在全球擴展影響力的努力。