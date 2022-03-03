俄遭西方孤立 中國不冒風險 恐難全力幫助普亭

中俄雙邊貿易額去年高達1468億美元。（新華社）

俄國 遭西方經濟制裁，中國是否會伸出援手引發外界關注。外媒報導稱，中國國家主席習近平 已下令全力支持俄國。有分析認為，中國可能通過貿易和金融手段有限度挺俄，但不會冒著與西方決裂的風險公開為之，且即使出手也要數年才能見效；由此推斷，中國恐難有效幫助俄國緩解制裁壓力。

南韓朝鮮日報報導，習近平已下達指示，要全力支持受美國制裁的俄國。美國之音引述專家分析指出，中國可能通過貿易和金融手段有限度地挺俄，但缺乏全面出手援俄的能力和動機。美國前貿易官員基爾克雷斯說，中國的經濟仍然嚴重依賴與世界其他國家的交往，且在先進技術領域領域還不能自給自足，恐難以有效幫助俄國緩解經濟壓力。

報導指出，增加貿易進口是中國最可能援助俄國的領域，但這些措施要數年才能見效。中國承諾的能源協議可減輕莫斯科的經濟痛苦，但雙方簽署的石油協議為期10年，莫斯科無法立即獲得可觀的收入，而完成天然氣協議所需要的新管道則要到2026年左右才能投入運營。

戰略與國際研究中心高級副總裁劉易斯指出，歐洲才是俄國能源的主要買家，中國難以填補西方退出的空缺。「如果可以避免，中國不想惹惱歐洲人。中國可以減少痛苦，但制裁將傷害俄國。」

報導指出，中國還可以幫助俄國繞過美國主導的金融體系，但中國可能不願意將本國的金融機構置於風險之中。中國有能力幫助俄國使用基於人民幣的跨境銀行支付系統（CIPS）進行交易，但CIPS受限於目前的處理規模，並基本上只用於與中國的交易。

另一個可能是中國央行 和俄國央行在2014年簽署的1500億人民幣互換額度，俄國還有相當於900億美元的人民幣儲備。但人民幣只占全球交易的約2%。中國也可能利用規模較小的銀行與俄國交易。

在科技產品上，西方限制對俄的技術出口，如果中國公司向俄提供違禁的科技產品，可能會被切斷與美國的技術聯繫。美國的制裁對中國有威懾力，因「中國的技術還沒有先進到足以在所有領域取代西方的資源。」

另華爾街日報2日引述匿名美國官員警告，如果北京企圖暗中幫助莫斯科，華府將要其「自食其果」，「為此付出代價」，「給中方帶來痛苦」。報導引述不具名美國官員表示，如果中國的企業和銀行幫助俄國，那麼對俄實施的某些技術出口管制，可能會對中國造成打擊。