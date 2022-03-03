美再批中貿易不公 京盼美採合理政策

美國拜登 政府表示，正重新調整對中國貿易政策，研究現有工具和可能的新工具，以打擊中國政府主導的非市場行為，持續「重新校準美中貿易關係」。

美國貿易代表辦公室（USTR）在1日發布的年度貿易政策報告中說，美國正在直接向中方提出關切，並加快與盟國和夥伴合作。年度貿易報告揭櫫了貿易政策的環境永續、執行現有協議、強化供應鏈 彈性、應對新冠肺炎的努力，以及美中貿易關係。

USTR在報告中說：「我們對中國加碼實施其有害的貿易和經濟濫用行為有清醒的認識。」並指出，美國處理雙邊關係的「整體和務實」策略將側重於美國工人的長期利益。

「美中可以同時是夥伴也是競爭者，但任何競爭都必須公平。」美國貿易代表戴琪表示，中國造成許多貿易摩擦，中方為一個大型的「非市場經濟體」（指中央計畫經濟），實施不公平、反競爭的行為，傷害包含美國在內的勞工 和企業。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，中美有共同利益，合作是唯一正確選擇。他表示，希望美國採取合理務實的對華貿易政策，推動中美關係回到健康和穩定發展的正確軌道。

有關台灣，報告提到，美台貿易關係長期持續且蓬勃發展，美台去年舉行第11次的貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，展望未來，美國與台灣同意在全球供應鏈中打擊勞動力剝削，在TIFA下成立勞工工作小組。

報告表示，美國將持續與台灣著手處理貿易問題，包含美國豬肉和牛肉的市場准入、保護著作權的立法工作、數位隱私、金融服務與監管透明。

雖然USTR強調「極度專注」與友好國家接觸是其戰略的一個關鍵部分，但該機構幾乎沒有提供關於哪些具體措施構成其重新調整的中國政策的細節，也沒有提供關於政府為亞太地區推出廣泛經濟計畫的新細節。

美國總統拜登在去年10月首次宣布的新的「印太經濟框架」是一些亞洲盟友和美國企業所熱切期待的，目的是填補華盛頓在2017年退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後留下的空白，後者是一個旨在制衡中國的區域貿易協定。USTR表示，將「在不久的將來」公布該計畫的更多細節。