制裁甭怕？ 俄外交部發言人：俄還有朋友 尤其是中國

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（取材自推特）

在全球各國對入侵烏克蘭 的俄羅斯進行制裁之際，中國卻在輿論、經濟、外交場合連番助力俄羅斯，俄外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯在世界上還有朋友，尤其是中國。

自由亞洲電台報導，中國駐日本大阪總領事薛劍日前在推特上寫道：烏克蘭的教訓是，「弱者不要和強者」打架；該推文遭眾多日本網友譴責，但薛劍顯然並不在乎撻伐聲音，接連將中國抖音等社交媒體上明顯支持、甚至讚揚俄羅斯入侵行為的內容轉發到推特上。

盤點中國作為俄羅斯好朋友的其他表現：在俄羅斯日前入侵烏克蘭後，第一時間發布「關於允許俄羅斯全境小麥進口的公告」，國際輿論認為中國的做法是向俄羅斯丟出「救生索」。

中國外交部新聞發言人華春瑩在當天舉行的例行記者會上，指責美國2月16日放出俄羅斯大規模侵入烏克蘭是「虛假消息」，她還將「狼來了」成真的責任推到美國頭上；稱美國是煽風點火者；而中方從一開始就本著負責任的態度，勸說有關方不要煽動戰爭。

隔天，聯合國 安理會否決美國和阿爾巴尼亞提出的一項要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的決議，俄羅斯投下反對票，中國也在表決時投下棄權票。

周日（2月27日），聯合國安理會舉行特別會議，就烏克蘭局勢要求聯大召開緊急特別會議進行投票。中國依然投下棄權票，中國常駐聯合國代表張軍稱中方認為當務之急是各方保持必要克制。

除了中國以外，被俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱為朋友的還包括白羅斯和車臣共和國。白羅斯周日舉行公投，批准在新憲法中刪除該國無核地位的條款，這一結果可能導致俄羅斯在白俄羅斯 部署核武器。車臣則威脅對制裁俄羅斯的英國首相進行個人帳戶封殺等。

法國時評人王龍蒙指出，扎哈羅娃與華春瑩、薛劍等俄中外交官具有同樣的「戰狼」屬性，也代表他們背後的兩個國家一直是邪惡同盟。他認為，各國在將俄羅斯排除出Swift系統，但如果不同時封殺中國，中國就不會停止對俄羅斯的金援。