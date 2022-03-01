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烏克蘭女嫁河南 母爬出地窖連線叮囑：別回來 中國安全

中國新聞組／北京1日電
杜霄(右)和娜娜。(取材自極目新聞)
杜霄(右)和娜娜。(取材自極目新聞)

至2月28日，遠嫁中國河南烏克蘭女孩娜娜，又已兩天沒有母親的音訊。而她上一次和母親團聚，已是三年前。娜娜的母親家住烏克蘭哈爾科夫郊外的烏俄國境線邊上，戰事爆發時，她第一時間目睹俄羅斯戰車入境。得知擔心自己安危的女兒想回國，老人從避難的地窖爬出，發來視頻通話：「中國是安全的，你不要回烏克蘭。」

極目新聞報導，娜娜1996年生於哈爾科夫郊外的一個村莊，她母親是烏克蘭人，父親是俄羅斯人。不過，父親在娜娜七歲時就離開了，母親辛苦打工撫養和照顧她，還送她去練習體操。

2014年，娜娜家中意外失火，房子被燒毀。在搶出自己在各類比賽中得到的獎牌後，娜娜也從職業體操運動員退役。憑藉十多年的體操底子，她從此以高空雜技表演為業，經常出國表演。

2021年1月，在河南洛陽表演的娜娜認識了小伙杜霄，兩人一見鍾情，五個月後就舉行了婚禮。兩人婚後的生活幸福而平靜，娜娜努力學習漢語，不僅與人溝通無礙，寫出來的作業也工工整整。

由於新冠疫情等原因，娜娜在結婚後還沒有回過烏克蘭，上次回國已是三年前的事。她只能通過視頻和母親聊天，在父親離開後，母親在當地再婚並為她生了一個妹妹和兩個弟弟。杜霄也努力克服語言障礙，隔著屏幕向從未謀面的岳母一家人問好。

杜霄本來打算，當疫情有所緩和後，他和娜娜一起前往烏克蘭探親。沒想到，突如其來的戰事讓他的計畫限期推遲。

本月24日，娜娜突然接到母親發來的視頻通話。手機那一頭，母親用顫抖的聲音告訴她打仗了，娜娜在屏幕上看到，距母親家只有十幾米的地方，巨大的俄羅斯戰車一輛接一輛駛過。

接下來一天，娜娜和家人再也無法取得聯繫。情緒幾近崩潰的她沒法再去上班了，杜霄讓她呆在家裡。

直到25日下午，在哈爾科夫市區上大學的妹妹與娜娜取得聯繫，告訴她母親暫時平安。

原來，在開戰後，娜娜母親、繼父和兩個弟弟都躲進了地窖。直到27日，娜娜母親才爬出地窖和娜娜直接聯繫，她在視頻通話中轉告娜娜，「中國是安全的，你不要回烏克蘭。」

娜娜為母親暫時舒了一口氣，馬上又開始擔心妹妹，哈爾科夫是俄羅斯軍隊首批轟炸的目標，在市中心的妹妹更加危險。妹妹告訴她，自己找到了能躲避突襲的地方，但是食物短缺又不敢上街，何況超市都關門了，只能忍著。

娜娜還收到了在哈爾科夫的朋友們發來的視頻，發現街道的建築上有彈孔，地鐵改成了臨時防空洞，裡面擠滿了避難的人。哈爾科夫的大學多，各國留學生也多，許多留學生無法及時撤離，也都擠在防空洞裡，用各國語言討論著戰事，一個裹著毯子的印度女孩還唱起了歌。還有朋友告訴娜娜，自己目睹有孕婦在防空洞裡生下了孩子。

至28日，娜娜又有近兩天沒有母親的消息，她期待著能再次見到母親，哪怕是在視頻裡。杜霄也希望這場劫難能盡快過去，他也能陪妻子回到烏克蘭，看看她長大的地方。

娜娜擔心母親的安危。(取材自極目新聞)
娜娜擔心母親的安危。(取材自極目新聞)

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