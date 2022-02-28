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「一箭22星」創紀錄 長八遙二火箭開啟「拼車」新模式

中國新聞組／北京28日電
中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，創造一箭多星新紀錄。(中新社)
中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，創造一箭多星新紀錄。(中新社)

27日，中國在四小時之內，分別於西昌衛星發射中心和文昌發射場各發射一枚運載火箭，共將23顆衛星送入預定軌道。其中，11時06分，長征八號遙二運載火箭以「一箭22星」方式，如「天女散花」般成功將7家研製單位的22顆衛星送入預定軌道，創造中國一箭發射衛星數量之最，12次分離動作宛如跳了一齣「芭蕾」。有專家指出，長八遙二火箭是一發「共享火箭」，這種「拼車」新模式可為用戶提供經濟實惠的發射服務。

來源：YouTube

綜合央視和環球網，中國27日成功一次發射22顆衛星，創下中國「一箭多星」發射的最高紀錄。

中國在27日早上11時06分於文昌發射場使用長征八號運載火箭，以「一箭22星」方式，成功將泰景三號01衛星、泰景四號01衛星、海南一號01/02星、文昌一號01/02星、吉林一號高分03D10-18星（9顆）、吉林一號MF02A01星、巢湖一號衛星、創星雷神號衛星、天啟星座19星、星時代-17衛星（大運號）、啟明星一號衛星、西電一號衛星，共22顆衛星發射升空。

衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。這些衛星主要用於提供商業遙感訊息、海洋環境監測、森林防火減災等服務。

此前，中國的最高一箭多星紀錄是在2015年9月20日由長征六號運載火箭創造，該型號火箭當時成功將20顆微小衛星送入太空

中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，創造一箭多星新...
中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，創造一箭多星新紀錄。(中新社)

另據大公報報導，火箭院長征八號運載火箭副總指揮段保成說：「本次任務共需完成22星分離，共計完成12次分離動作，創造了中國航天新紀錄。可以說星箭分離中『長八火箭』宛如跳了一齣『芭蕾』，最終22顆衛星的釋放就如『天女散花』。」

中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，創造一箭多星新...
中國在文昌航天發射場使用長征八號運載火箭成功將22顆衛星發射升空，創造一箭多星新紀錄。(新華社)

中國航天科技集團一院長征八號運載火箭總指揮蕭耘形象地介紹，這種全新的共享模式，「簡單地說就是拼車方案，為用戶提供經濟實惠的發射服務，門檻大大降低。」

另外，中國也在27日早7時44分與酒泉衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將L-SAR 01組B星發射升空。衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。該衛星主要用於對地質環境、山體滑坡、地震災害等進行有效監測。

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