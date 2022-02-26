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中國外交部連閃30個涉烏問題 外媒酸：戰狼變鴕鳥？

中國新聞組／北京26日電
俄烏開戰，中國外交部發言人汪文斌迴避30多個俄烏問題，創下新高。（路透資料照片）
俄烏開戰，中國外交部發言人汪文斌迴避30多個俄烏問題，創下新高。（路透資料照片）

俄羅斯軍事行動不僅使烏克蘭成為戰地，中國外交部例行記者會也成了另一個「戰場」。 多位外媒記者近日在會上，不斷逼問中國是否會在俄烏爭端中「選邊站」，但中方的答覆都是「一向站在和平、正義一邊」，引發外媒記者不滿，批評外交部三度閃躲，昨天發言人汪文斌甚至迴避多達30多個俄烏問題創下新高。外媒質疑中國戰狼遇上俄羅斯就衰弱成鴕鳥。

俄烏開戰，中國外交部發言人華春瑩也閃躲俄烏敏感問題。（取材自中國外交部）
俄烏開戰，中國外交部發言人華春瑩也閃躲俄烏敏感問題。（取材自中國外交部）

汪文斌昨天在外交部例行記者會上說，中方始終認為，烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯，各方合理安全關切都應當得到尊重，應當徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判尋求烏克蘭及相關問題的全面解決。中方將繼續以自己的方式勸和促談。

不過汪文斌的說法並未讓現場許多外媒記者滿意，繼續追問「中國是否會承認烏克蘭東部兩小國獨立？」「聯合國安理會表決譴責莫斯科決議時，中國是否會動用否決權？」「中方會譴責俄羅斯嗎？」「中方會定調俄羅斯『入侵』烏克蘭嗎？」等問題。

俄羅斯進攻烏克蘭，烏克蘭總統府公布首都基輔外圍出現爆炸蕈狀雲火光的駭人畫面。（取...
俄羅斯進攻烏克蘭，烏克蘭總統府公布首都基輔外圍出現爆炸蕈狀雲火光的駭人畫面。（取材自臉書／烏克蘭總統府提供）

CNN報導，汪文斌迴避了以上問題，只給了避重就輕的統一答覆：「譴責西方制裁俄羅斯，絕不是解決問題的根本和有效途徑。」「中方一向站在和平、正義一邊。」「中國將本著相互尊重、平等互利的精神，繼續與俄羅斯進行正常貿易合作。」不僅未對外媒提問正面答覆，整場記者會算下來，汪文斌共迴避了30多個關於俄羅斯侵略和烏克蘭當前局勢問題。

報導說，這已是中國外交部發言人第二度在記者會上，對俄烏問題以「迴避」來「表態」。此前，汪文斌22日在記者會上就曾連續閃躲了14個烏克蘭相關問題。有外媒記者認為，另一位發言人華春瑩在24日記者會上的答覆也涉及閃躲，前後加起來，中國外交部發言人三度迴避了相關問題。

直新聞報導，24日的外交部例行記者會上，外媒提出的36個問題中，有30個圍繞烏克蘭局勢。由於在烏克蘭問題上，中方始終呼籲各方尊重和重視彼此的合理安全關切，努力通過談判協商解決問題。但這樣勸和促談的立場，卻遠不能讓西方媒體滿意。

於是，外媒記者提問用詞「步步緊逼、反覆追問」，有記者問到幾乎沒有把手放下來過，甚至臉都紅了，這也使得記者會藍廳現場的火藥味越來越濃，交鋒升溫，成了另一個「戰場」。但烏克蘭局勢驟然升級，中方明明不是當事方，卻有這麼多西方媒體關注中方的表態，「其中目的耐人尋味」。

報導並引述中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員趙會榮表示，美國到處煽風點火，就是想把中國拖進烏克蘭局勢，讓中俄相互消耗，「我們不會上這個當」。

烏克蘭 俄羅斯 華春瑩

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