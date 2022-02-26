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烏克蘭妻女沒中國護照「中國魯蛇」決定留下

中國新聞組／北京26日電
中國網紅梅愛偲一家人，因為烏克蘭妻女沒有中國護照，他決定留在烏克蘭。(視頻截圖)
中國網紅梅愛偲一家人，因為烏克蘭妻女沒有中國護照，他決定留在烏克蘭。(視頻截圖)

俄羅斯與烏克蘭衝突升級，「中國魯蛇」梅愛偲原已準備搭中國撤僑包機回國，但他的妻女沒有中國護照，無法上機，他決定留下來保護妻女。正在地下室避難的梅愛偲自製了一面五星旗，想掛在屋外保平安，又擔心引來劫匪，最後只好掛回地下室裡自己看。有網民建議他千萬不要把五星旗掛出來，「烏克蘭很多平民相信是中國支持俄羅斯打過來的，華人很危險。」

來源：YouTube

因娶烏克蘭美女暴紅的梅愛偲在烏克蘭哈爾科夫已生活21年，極目新聞報導，截至25日，梅愛偲和妻女一家三口已經在朋友家約30平米的地下室住了兩天一夜，憂心不知戰爭何時結束。「此時此刻的地下室裡，平時歡樂的大家都沉默了。這種死寂一般的沉默，在和平年代出生的我們，誰都難以相信。」梅愛偲在抖音上發布短視頻這麼寫道。

梅愛偲說，在地下室裡，厚床墊給了女人和孩子，男人們都直接睡在地上的床單上。因中國駐烏克蘭大使館說如果有緊急情況，就把五星旗掛在車上和房子上，但他離家時走得急，沒來得及把旗找出來，當天上午他就用朋友蓋車用的紅布和黃色紙盒子，自製了一面五星旗，但做好了又擔心掛在屋外會引來劫匪，最後只好掛在地下室裡。

梅愛偲表示，這次一起住的朋友裡有一個是做食品批發的，所以他們暫時不缺吃喝。只是梅愛偲妻子的父母在基輔，這讓她擔憂得兩天沒吃飯。25日中午，梅愛偲和朋友步行回家拿了一趟物資，遠處仍不時傳來炮火聲和坦克發動機的聲音，「希望今晚不會再聽到炮火聲，戰爭能盡快結束。」梅愛偲說。

梅愛偲稱前天原已備好中國護照，就等中國撤僑，但昨天他在微博發布的視頻中說，老婆孩子都是烏克蘭國籍，女兒還沒來的及辦旅行證；加上在烏華人非常多，政府一下子要把所有人帶走估計也不可能，「所以我會留下來，跟她們（妻女）一起，保證他們的安全。」

不少中國網民見視頻中的梅愛偲好像泛著微微淚光，紛紛留言為他打氣：「梅總保重，希望你妻女平安」、「好男人有擔當，承德老鄉」。也有網提醒他別再說披國旗了，「烏克蘭很多平民已經開始相信是中國支持俄羅斯打過來的，華人很危險。」

烏克蘭 五星旗 華人

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