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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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美促北京表態「尊重領土完整」 遭嗆「沒資格」

中國新聞組／北京25日電
中國外交部發言人華春瑩。（新華社）
中國外交部發言人華春瑩。（新華社）

面對俄烏情勢越演越烈，美國國務院發言人普萊斯表示，中國應重國家主權和領土完整原則，北京有義務敦促俄羅斯烏克蘭問題讓步，但中俄關係發展方向令人擔憂。對此，中國外交部發言人華春瑩24日回應稱，「關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做。」

華春瑩說，近代以來，中國遭受過八國聯軍和外國的殖民侵略，對於喪權辱國有著特別悲慘的記憶。她繼續舉例，就在並不遙遠的20多年前，中國駐南聯盟使館被北約轟炸，北約至今還欠著中國一筆血債。

華春瑩還說，今天中方依然面臨美國和其盟友，在涉疆、涉港、涉台的問題上肆意干涉中國內政、破壞損害中國主權安全的現實威脅。「中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國。」

她指控，美國屢次發動軍事行動，有時是自由、是人權，或是編造假消息，「這樣的國家對於尊重國家主權和領土完整的理解，肯定和我們不一樣。」

烏克蘭軍車駛入基輔市區，當地一度響起防空警報。（Getty Images）
烏克蘭軍車駛入基輔市區，當地一度響起防空警報。（Getty Images）

因此，華春瑩說，中俄關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，與美方搞小圈子、冷戰思維不同，中方不感興趣也不會效仿。

另對於有媒體提問，在烏克蘭危機上，中方是否計畫給俄羅斯提供武器幫助，華春瑩說，在這種問題上，中國的做法和美國有質的不同。她說，中方不會主動去向對方提供武器。「我想俄羅斯作為一個大國，有實力的大國，也不需要中方或者其他國家給它提供。」

至於俄烏爆發戰火，中方對公民的最新提醒為何？華春瑩說，中國駐烏克蘭使館已經發布了安全提醒，鑑於當前形勢提醒在烏克蘭的中國公民和中資企業要注意保護自己的人身安全，以免發生意外傷害。

華春瑩 烏克蘭 俄羅斯

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