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中罕見拘留日本外交官 兩國互嗆要尊重

中國新聞組／北京24日電

中日外交又掀波，日本外交官日前在北京遭到短暫拘留，相當罕見，日本外務省表達不滿，引發日中兩國互相抗議；華春瑩對此表示，中方已經向日方提出嚴正交涉，要求日方尊重中國法律，嚴格約束駐華外交人員言行，防止類似事件再次發生。

美國之音報導，彭博社指出，日本國民在中國經常遭到拘留，但是中國官方很少透露這些案子的詳情；媒體的報導常常說，這些人是因為涉嫌從事間諜活動而被捕。

日本時事通訊社日前報導，自從中國《反間諜法》2014年年底生效以來，至少有15名日本國民在中國因為涉嫌間諜或其他罪名遭到拘捕。不過對一位外交官實施拘捕卻相當罕見。

報導分析，中日兩國是亞洲前兩名最大的經濟體，中國還是日本最大的貿易夥伴。但是由於兩國對東中國海的尖閣諸島（中國稱釣魚島）存在領土主權爭議，加上日本近年來強化與美國的聯盟關係，在人權等議題上加強了對北京的抨擊，兩國關係一直陷於低迷之中。

報導指出，日本外務省事務次官森健良22日晚，在東京的外務省召見中國駐日大使館臨時代辦楊宇，對於日本駐北京大使館一位外交官，前一天在北京遭中國短暫拘押和盤問表達不滿，並提出嚴正抗議。

於此同時，日本駐中國大使垂秀夫也於22日晚前往中國外交部，向外交部部長助理吳江浩表達嚴正抗議。兩位日本官員都認為中國的行為明顯違背維也納外交關係公約，要求中方道歉，並防止此類事件再度發生。

中國駐日大使館拒絕了日方的抗議，並聲稱涉事外交官從事了與其身分不符的活動，而中方是依據中國法律對其進行調查。中國駐日使館表示，中方不接受日方的交涉，並要求日本政府「嚴格約束日本駐華外交人員的言行。」

日本 北京 大使館

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