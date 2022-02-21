美計畫增稀土、鋰庫存 減少對中依賴

根據媒體報導，美國正在計畫再次增加稀土儲備，從而減少對中國的依賴。（新華社）

中國是世上稀土 資源最豐富的國家，承擔90％以上的市場供應。路透引述知情人士消息，美國五角大樓計畫增加美國政府管理的稀土礦、鈷和鋰的庫存，以減少對中國的長期依賴。新的庫存協議指導意見預計最早將於下周公布。

路透報導，稀土由17種金屬組成，經過加工後，可用於製造用於電動汽車、武器和電子產品的磁鐵。自二戰以來，美國軍方科學家開發了最廣泛使用的稀土磁鐵，但在過去30年裡，中國慢慢發展到控制了整個行業。

稀土經常被轉化成磁鐵，用於下一代武器研究，以及洛克希德馬丁F-35戰機和雷神(Raytheon)的精確制導武器。鋰是製造電動汽車電池的關鍵原材料，對於五角大樓實現非戰術車輛零排放的目標至關重要。

知情人士稱，美國國務院、能源部 和國防部 於2月初簽署了一項協議，涵蓋了上述材料和電網中使用的大型電池。該協議使美國能源部等其他部門能夠協調並從這些庫存中提取。

消息指出，無法確定協議是否規定，這些庫存的材料是否必須有特定的來源。美國國會試圖規定五角大樓可以從哪裡獲得稀土。

美國目前只有一個稀土礦，沒有加工稀土礦物的能力。許多鋰和稀土初級礦商曾希望美國國防部購買更多的國內產品。為了增加儲備，五角大樓在一定程度上從中國採購，美國國會的許多人希望這種矛盾會逐漸消失。