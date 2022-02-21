我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

美計畫增稀土、鋰庫存 減少對中依賴

中國新聞組／北京21日電
根據媒體報導，美國正在計畫再次增加稀土儲備，從而減少對中國的依賴。（新華社）
根據媒體報導，美國正在計畫再次增加稀土儲備，從而減少對中國的依賴。（新華社）

中國是世上稀土資源最豐富的國家，承擔90％以上的市場供應。路透引述知情人士消息，美國五角大樓計畫增加美國政府管理的稀土礦、鈷和鋰的庫存，以減少對中國的長期依賴。新的庫存協議指導意見預計最早將於下周公布。

路透報導，稀土由17種金屬組成，經過加工後，可用於製造用於電動汽車、武器和電子產品的磁鐵。自二戰以來，美國軍方科學家開發了最廣泛使用的稀土磁鐵，但在過去30年裡，中國慢慢發展到控制了整個行業。

稀土經常被轉化成磁鐵，用於下一代武器研究，以及洛克希德馬丁F-35戰機和雷神(Raytheon)的精確制導武器。鋰是製造電動汽車電池的關鍵原材料，對於五角大樓實現非戰術車輛零排放的目標至關重要。

知情人士稱，美國國務院、能源部國防部於2月初簽署了一項協議，涵蓋了上述材料和電網中使用的大型電池。該協議使美國能源部等其他部門能夠協調並從這些庫存中提取。

消息指出，無法確定協議是否規定，這些庫存的材料是否必須有特定的來源。美國國會試圖規定五角大樓可以從哪裡獲得稀土。

美國目前只有一個稀土礦，沒有加工稀土礦物的能力。許多鋰和稀土初級礦商曾希望美國國防部購買更多的國內產品。為了增加儲備，五角大樓在一定程度上從中國採購，美國國會的許多人希望這種矛盾會逐漸消失。

據外媒報導，美國五角大廈計畫增加為美國政府管理的稀土礦等庫存，以減少對中國的依賴...
據外媒報導，美國五角大廈計畫增加為美國政府管理的稀土礦等庫存，以減少對中國的依賴。圖為美國德州儀器公司在上海進博會展示晶片產品。（中新社）

稀土 國防部 能源部

上一則

月底料10%香港食肆暫停營業 餐界：不如封城1周

下一則

4天3破6000染疫 港府擬收緊社交措施 堂食或再縮短時間

延伸閱讀

美警告旅俄公民：莫斯科、聖彼得堡恐遭攻擊 準備撤離

美警告旅俄公民：莫斯科、聖彼得堡恐遭攻擊 準備撤離
包道格：美若無法抵抗中國侵台 將危及總統職位

包道格：美若無法抵抗中國侵台 將危及總統職位
路透目擊 烏克蘭叛軍掌控城市傳出爆炸聲

路透目擊 烏克蘭叛軍掌控城市傳出爆炸聲
冬奧／谷愛凌一舉一動成焦點 在美華人心情喜悅又複雜

冬奧／谷愛凌一舉一動成焦點 在美華人心情喜悅又複雜

熱門新聞

在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
一名中國線人向英國提供有關中國科技大廠華為威脅的情報。(美聯社)

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

2022-02-17 12:34

速滑輸不起？ 南韓選手擦領獎台「致敬」 引爆中網

2022-02-14 02:30
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

2022-02-15 09:00

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍